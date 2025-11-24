Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già

24-11-2025 - 14:50 PM | Lifestyle

Mailisa báo hiếu mẹ già hơn 90 tuổi bằng 1 cơ ngơi rộng 2000m².

Mailisa (Phan Thị Mai, 1975) là chủ của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh, nữ doanh nhân đã trở về quê và xây một căn biệt thự rộng rãi, khang trang tại Hà Tĩnh, trên khu đất có diện tích khoảng 2.000m². Được biết, đây là cơ ngơi mà Mailisa báo hiếu mẹ già 90 tuổi. 

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 1.

Doanh nhân Mailisa (Phan Thị Mai, 1975)

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 2.

Toàn cảnh căn biệt thự mà Mailisa xây tặng mẹ ở quê nhà Hà Tĩnh

Bên ngoài biệt thự

Biệt thự được xây trên mảnh đất khoảng 2000m², có hình dạng giống con thuyền, theo phong cách kiến trúc tân cổ điển. Công trình có ít nhất hai mái vòm lớn, kiểu Baroque với các đường gân chia múi và trang trí phù điêu, hoa văn. Phần mái tầng trên cùng có màu đen, dạng mái Mansard - đặc trưng trong kiến trúc Pháp.

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 3.

Mái vòm phía trên có thiết kế màu đen chủ đạo cùng những đường nét hoa văn cầu kỳ

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 4.

Khuôn viên sân vườn rộng lớn

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 5.

Cận cảnh phần mái nhà với kiến trúc tân cổ điển

Bên trong biệt thự

Căn biệt thự mà Mailisa xây cho mẹ cũng được bố trí nội thất theo phong cách tân cổ điển. Các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ được sắp xếp hợp lý, nối liền với nhau qua các lối đi rộng rãi. Vật liệu chính được sử dụng là gỗ và đá, kết hợp cùng các chi tiết kiến trúc đặc trưng của phong cách tân cổ điển.

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 6.
Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 7.

Khu vực cổng vào và phòng khách trong biệt thự

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 8.
Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 9.

Không gian bên trong rộng lớn, các món nội thất đều được chọn lựa tỉ mỉ

Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 10.
Cơ ngơi Mailisa báo hiếu mẹ già- Ảnh 11.

Khu vực nào trong biệt thự cũng có cửa sổ thoáng đãng.

 Tổng hợp

Tâm thư của Mailisa

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn

Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn Nổi bật

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế Nổi bật

Cây ớt “cổ thụ” khiến 3 triệu người tò mò, nguồn gốc còn lạ hơn

Cây ớt “cổ thụ” khiến 3 triệu người tò mò, nguồn gốc còn lạ hơn

14:36 , 24/11/2025
Quyền lực của Triệu Lộ Tư

Quyền lực của Triệu Lộ Tư

14:22 , 24/11/2025
Góc khuất của nàng hậu 2 lần làm dâu giới siêu giàu: Có sung sướng như người đời tưởng tượng?

Góc khuất của nàng hậu 2 lần làm dâu giới siêu giàu: Có sung sướng như người đời tưởng tượng?

14:12 , 24/11/2025
Mỹ nam Việt đóng liên tiếp 3 phim top 1 phòng vé: Visual đẹp phát sáng, cứ xuất hiện là có trăm tỷ

Mỹ nam Việt đóng liên tiếp 3 phim top 1 phòng vé: Visual đẹp phát sáng, cứ xuất hiện là có trăm tỷ

13:38 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên