'Cò' nườm nượp, đất Đà Nẵng nhảy giá chóng mặt

Cùng với sức nóng của căn hộ, đất nền
Đà Nẵng
thời gian gần đây cũng tăng giá chóng mặt. Nhiều lô đất hôm trước một giá, hôm sau một giá khiến người mua hoang mang.
Các dự án mới mở bán nhộn nhịp nhân viên môi giới, “cò" đất. Trong ảnh: Khu vực quanh đầm sen tại phường Ngũ Hành Sơn tấp nập người chào mời, giới thiệu đất suốt từ sáng đến chiều tối. Ảnh: Thanh Hiền.
Theo các cò đất, khu này vừa mở bán 900 lô, với giá từ 4,5 tỷ đồng/lô 100m2. Nếu mua theo dạng đặt cọc giữ chỗ tại chủ đầu tư giá sẽ thấp hơn bên ngoài 100 – 200 triệu đồng/lô. Tuy nhiên giỏ hàng rất ít nên khách xem ưng ý là phải chốt ngay lập tức.
Nhân viên các sàn giao dịch, cò đất có mặt khắp các tuyến đường, cầm theo bản đồ chào mời khách. “Có lô tại đường Quảng Ngãi cách đây mấy hôm khách mua 6,5 tỷ, bây giờ đã rao lại hơn 7,3 tỷ. Lời gần 1 tỷ ngon ơ. Khu này đang hot nên anh chị mua đầu tư cứ yên tâm, rất dễ lướt và sinh lời lớn”, L.K. , một cò đất thuyết phục
Theo ghi nhận, giá đất quanh khu vực này hiện đã rất cao, trên dưới 5 tỷ đồng/lô tùy theo đường. Những đường lớn trên 6 tỷ đồng, và càng gần với các dự án đang xây dựng giá càng leo thang. "Mới tuần trước tôi hỏi một lô đất ở gần khu đầm sen (phường Ngũ Hành Sơn), được báo giá hơn 4 tỷ. Tôi thu xếp tiền để đặt cọc, nhưng giờ “cò” kêu không còn giá đó nữa, lên gần cả trăm triệu rồi”, anh Minh Hoàng 37 tuổi, ở Đà Nẵng chia sẻ.
Người mua thì ít, người giới thiệu chào mời đất đi đâu cũng gặp.
Trong khi đó, chị Thu Giang (phường Cẩm Lệ) cho hay một tháng trước, chị tìm hiểu đất quanh khu vực gần đường Quảng Nam thì có giá khoảng 3,8 tỷ. “Lúc đó chần chừ không mua, bây giờ đều đã trên 4 tỷ hết rồi. Cò đất khuyên tôi xuống tiền càng sớm càng tốt vì bây giờ mới vào chân sóng thôi, đất sẽ tiếp tục lên nữa, kiểu gì cũng lời đậm", chị băn khoăn.
Đất ở khu vực ven biển, gần các dự án đang xây dựng cũng có giá cao chót vót. Anh Minh Hải (phường Sơn Trà) kể anh hỏi lô đất gần biển Sơn Trà được hô giá hơn 6 tỷ, vài hôm sau liên hệ lại đã bị "hét" hơn 8 tỷ khiến anh đặt câu hỏi không biết có phải sốt ảo hay không? Tại khu ven biển Tân Trà, giá đất từ đầu năm đến nay cũng dựng đứng. Chị Thùy Anh (đường Lê Thị Riêng) cho hay đầu tháng 7, các lô đất ở xóm chị bán khoảng 3,5 tỷ đồng, sau một tháng lên 3,7 – 3,8 tỷ/lô. “Ngày nào tôi cũng thấy cò đất quần thảo miết khu này, không rõ vì sao đất lại nhảy giá vùn vụt như vậy”, chị chia sẻ.
Từ 7/7, Đà Nẵng đã điều chỉnh, bổ sung giá đất hơn 3.000 tuyến đường, khu vực. Cùng với nhiều dự án triển khai trên địa bàn nên thị trường bất động sản bật tăng. Tuy nhiên nhiều người vẫn khá lo ngại vì giá đất "nhảy" mỗi ngày.
Các sàn giao dịch bất động sản mọc lên như nấm. Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc CBRE Việt Nam khẳng định nếu giá đất hôm trước hôm sau mà tăng tới 20%, 30% thì chắc chắn đó là sốt ảo. Do đó người mua cần phải tìm hiểu kỹ, tính toán bài toán đầu tư xem có hiệu quả không để tránh đu đỉnh rồi mắc kẹt lại.