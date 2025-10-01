Có phải tiền điện tăng cao vì thói quen không rút củ sạc?

Theo Energy.gov, thực tế cho thấy nhiều thiết bị trong gia đình vẫn âm thầm tiêu thụ điện năng nếu còn cắm vào ổ điện, kể cả khi đã tắt hoặc đang ở chế độ chờ. Đây chính là nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng cao mà nhiều người không để ý.

Chỉ cần rút phích cắm thiết bị không dùng là bạn đã có thể giảm tiền điện. (Ảnh: Getty Images)

Một số thủ phạm điển hình gồm:

• Thiết bị có đèn báo hoặc màn hình hiển thị: Tiêu hao điện chỉ để báo rằng… chúng đang tắt.

• Máy tính để bàn: Tiêu thụ điện khi đặt ở chế độ ngủ thay vì tắt hoàn toàn.

• Củ sạc điện thoại, laptop: Vẫn rút điện dù không kết nối thiết bị.

• Đầu phát media: Liên tục tiêu thụ điện, đặc biệt là loại vẫn quét cập nhật ngầm trong nền.

• Điện thoại không dây: Hiển thị trạng thái trên màn hình ngay cả khi không sử dụng.

• Thiết bị gia dụng thông minh đời mới như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy có màn hình hiển thị, kết nối internet và hệ thống điều khiển điện tử luôn bật.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, điện năng chờ – phần điện bị tiêu thụ khi thiết bị không hoạt động nhưng vẫn cắm điện có thể chiếm tới 5%–10% tổng lượng điện của hộ gia đình.

Một nghiên cứu tại Đại học bang Colorado cho thấy, một chiếc radio/CD/tape kết hợp vẫn ngốn 4 watt liên tục dù không bật. Nếu thường xuyên rút phích cắm, lượng điện tiết kiệm trong suốt vòng đời thiết bị có thể gấp 100 lần.

Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) cũng ước tính rằng việc cắt giảm điện năng chờ có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm 8 tỷ USD mỗi năm, giảm 64 tỷ kWh điện và tránh phát thải 44 triệu tấn CO₂. Bình quân, mỗi hộ gia đình có thể mất tới 165 USD/năm chỉ vì để các thiết bị luôn trong tình trạng cắm điện.

Cách tối ưu hóa điện năng chờ

Bước đầu tiên, tất nhiên, là rút phích cắm những thiết bị không sử dụng thường xuyên. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng rút TV hay đầu thu truyền hình trong phòng khách dành cho khách. Tương tự, việc rút phích cắm đầu phát nhạc, radio hay CD khi không dùng cũng khá đơn giản.

Khi rút thiết bị ra khỏi sạc, bạn cũng nên hình thành thói quen rút luôn củ sạc.

Ngoài ra, nhiều gia đình có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra có những thiết bị đã lâu không dùng nhưng vẫn cắm điện, như điện thoại không dây cũ, đầu phát media cũ hay đèn trang trí ít sử dụng.

Tuy nhiên, việc liên tục rút rồi cắm lại thiết bị có thể trở nên phiền toái, đặc biệt nếu ổ cắm ở vị trí khó tiếp cận. Thay vì vậy, bạn có thể tự động hóa việc cắt điện năng chờ. Một cách đơn giản là dùng ổ cắm có công tắc, chỉ cần một nút bấm là có thể ngắt điện cho nhiều thiết bị cùng lúc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng ổ cắm hẹn giờ hoặc ổ cắm thông minh để cài đặt thời gian bật/tắt nguồn cho thiết bị, chẳng hạn như TV chỉ được cấp điện vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Đầu tư vào nhiệt kế thông minh (smart thermostat) cũng là một lựa chọn khôn ngoan, giúp duy trì sự thoải mái trong phòng nhưng vẫn tối ưu điện năng tiêu thụ.

Tương tự, việc thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED cũng mang lại hiệu quả lâu dài, bởi chúng tiêu thụ ít điện hơn nhiều và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí qua từng năm, dù chi phí ban đầu có thể cao hơn.