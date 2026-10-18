Cổ phiếu AGG rơi về vùng đáy lịch sử, chị gái Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng đăng ký gom thêm 3 triệu cổ phiếu

Bà Nguyễn Mai Giang - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu AGG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 22/10 đến 20/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Giang đang nắm giữ gần 2,7 triệu cổ phiếu AGG, tương ứng 1,48% vốn điều lệ An Gia. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu sở hữu của bà sẽ tăng lên gần 5,7 triệu đơn vị, tương đương 3,14% vốn doanh nghiệp.

Với mức giá đóng cửa 9.160 đồng/cổ phiếu tại phiên 16/10, dự kiến bà Giang cần chi khoảng 27,5 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

Nguồn: AGG

Được biết, bà Giang sinh năm 1974, là chị gái ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia. Bà Giang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp từ tháng 11/2021.

Trong gia đình, chồng bà Giang là ông Nguyễn Thành Châu hiện giữ chức Kế toán trưởng An Gia, đồng thời sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phiếu AGG. Theo thông tin được công bố, ông Châu nắm giữ khoảng 2,21% vốn doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng và nhóm cổ đông liên quan hiện đang nắm giữ 33,29% vốn An Gia.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng đang sở hữu gần 46,8 triệu cổ phiếu AGG, tương đương 25,78% vốn điều lệ. Nhóm cổ đông liên quan đến ông Sáng được công bố nắm giữ gần 60,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 33,29% vốn An Gia, chưa bao gồm phần sở hữu của ông Châu.

Ở một diễn biến khác, một cá nhân vừa gom thêm thành công 5 triệu cổ phiếu AGG.

Theo báo cáo giao dịch, bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi đã mua thêm 2,04 triệu cổ phiếu AGG trong phiên 9/10 và 2,95 triệu cổ phiếu trong phiên 12/10/2026, với mục đích đầu tư cá nhân.

Trước đó, trong phiên 8/10, bà Lợi đã mua 2,66 triệu cổ phiếu AGG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,49% vốn doanh nghiệp.

Sau các giao dịch liên tiếp, lượng cổ phiếu bà Lợi nắm giữ tăng lên khoảng 7,67 triệu đơn vị, tương ứng 4,23% vốn An Gia.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nhờ - mẹ của bà Lợi, đang sở hữu khoảng 7,9 triệu cổ phiếu AGG, tương đương 4,43% vốn điều lệ. Tổng lượng cổ phiếu của hai mẹ con theo số liệu được công bố đạt khoảng 15,58 triệu đơn vị, tương ứng 8,59% vốn An Gia.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGG đang chịu áp lực đáng kể sau giai đoạn giảm giá kéo dài. Kết phiên 16/10, giá cổ phiếu AGG bất ngờ bật tăng 2,69%, lên 9.160 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 304.000 đơn vị.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, mã cổ phiếu bất động sản liên tục rung lắc quanh vùng 9.000 đồng/cổ phiếu, tiến sát vùng giá thấp nhất trong lịch sử giao dịch của mã. Tính từ hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu AGG đã “bốc hơi” khoảng 29%.

Hiện, vốn hóa thị trường của An Gia đạt hơn 1.661 tỷ đồng.