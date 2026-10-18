Cổ phiếu VPG bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có quyết định về việc chuyển cổ phiếu VPG của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2026.

Lý do là vì Xuất nhập khẩu Việt Phát chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu VPG còn đồng thời nằm trong diện cảnh báo theo các Quyết định của Tổng Giám đốc HoSE với 2 nguyên nhân gồm Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm.

Ảnh minh họa

Trước đó, HoSE đã chuyển cổ phiếu VPG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/10/2026 do Xuất nhập khẩu Việt Phát chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Giải trình về nguyên nhân cổ phiếu VPG vào diện kiểm soát, Xuất nhập khẩu Việt Phát cho biết do đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian soát xét một số khoản mục công nợ. Công ty và đơn vị kiểm toán đang thực hiện đối chiếu số liệu, hoàn thiện giải trình và bổ sung hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản mục này.

Về biện pháp và lộ trình khắc phục, công ty đang tích cực làm việc, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm trao đổi, rà soát và thống nhất các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Công ty đã và đang nỗ lực cung cấp, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin có liên quan theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp giải trình, đối chiếu và làm rõ các vấn đề phát sinh.

Đồng thời tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất và sẽ thực hiện công bố thông tin ngay sau khi Báo cáo tài chính được hoàn tất và phát hành.