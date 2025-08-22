Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm

Trái với kỳ vọng của nhà đầu tư về phiên tăng tiếp theo, thị trường chứng khoán gây bất ngờ, lao dốc ngay khi vừa mở cửa. VN-Index mất hơn 40 điểm chỉ trong phiên giao dịch sáng, rơi từ vùng 1.690 điểm xuống chỉ còn 1.646 điểm. Đến đầu phiên, chỉ số nới rộng đà rơi lên tới 50 điểm, sau đó thu hẹp nhờ lực mua bắt đáy.

Dù vậy, một loạt cổ phiếu ở các nhóm, ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, đạm, hóa chất, cảng biển đều giảm từ 3%-5%; nhiều cổ phiếu giảm sát giá sàn.

Thị trường chứng khoán đỏ rực trong phiên sáng nay

Riêng cổ phiếu dòng ngân hàng có sự phân hóa mạnh, trong khi VCB, BID, OCB, MSB, NAB giao dịch trong sắc xanh, góp phần giữ chỉ số thị trường chung; chiều ngược lại, VPB, TCB, MBB, ACB lại bị bán rất mạnh. VPB giảm 6,34%; TCB giảm 4,2%; MBB giảm 3,55%...

Đáng chú ý, trong phiên lao dốc của thị trường chứng khoán, cổ phiếu của nhiều tỉ phú Việt cũng điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng liên tục.

Cổ phiếu họ Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC, VHM, VRE giảm từ 1%-5%; cổ phiếu HDB, VJC của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đi xuống từ 3,6%-4,9%; cổ phiếu HPG của tỉ phú Trần Đình Long giảm 3,8%...

Chỉ riêng phiên buổi sáng, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã xấp xỉ 32.000 tỉ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong 10 phiên liên tiếp, trong đó riêng phiên sáng nay giá trị giao dịch hơn 1.200 tỉ đồng.

Cổ phiếu vừa mua xong đã bị lỗ nặng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư, nhiều người cho biết đã mua vào cổ phiếu dòng bất động sản, chứng khoán từ 1-2 ngày trước. Tới sáng nay, cổ phiếu chưa về tài khoản đã bị lỗ nặng từ 10%-15%, một số nhà đầu tư dùng margin (vốn vay) mức lỗ còn nặng hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10 phiên liên tiếp

"Vài phiên gần đây, cổ phiếu dòng bất động sản có dấu hiệu chững lại rồi giảm, tôi liên tục mua vào trung bình giá. Tới sáng nay, loạt cổ phiếu CEO, DIG, DXG, NTL, HDC, HBC… đều mất từ 6%-8%, tài khoản của tôi đang bị lỗ nặng" – anh Hoàng Tiến (một nhà đầu tư ở TP HCM) lo lắng.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán Maybank, cho rằng việc điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng liên tiếp nhiều tháng qua là cần thiết. Nhìn về trung, dài hạn, thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng nên nhà đầu tư cần quản trị rủi ro danh mục trong ngắn hạn.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho rằng vị thế mua mới cổ phiếu cần thận trọng và hạn chế việc mua đuổi ở thời điểm này. Nhà đầu tư duy trì quan điểm giữ tỉ trọng tiền mặt lớn hơn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index xây nền tích lũy ở trạng thái cân bằng hơn.