Cổ phiếu dầu khí, phân bón bị “xả hàng” dữ dội, VN-Index mất hơn 15 điểm

Ngay từ đầu phiên, thị trường vẫn duy trì sắc xanh khá tích cực. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch, nhường chỗ cho áp lực chốt lời và bán tháo diện rộng. Đến phiên chiều, tâm lý bi quan gia tăng mạnh khiến nhiều nhóm cổ phiếu giảm sâu, đẩy VN-Index rơi thẳng đứng.

Kết phiên 19/5, chỉ số chính VN-Index giảm 15,01 điểm, xuống 1.912,93 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng 0,25 điểm, lên 259,5 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,29 điểm, lên 126,19 điểm.

Sau chuỗi tăng nóng kéo dài, cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm tiêu cực trong phiên, khi loạt cổ phiếu của nhóm này bị nhà dầu tư “bán tháo”. Trong đó, nhiều mã đầu ngành nằm sàn, như: GAS -6,99%, BSR -6,88%, PLJX -6,98%, PVD -6,98%, PVT -6,92%. Theo sau là các mã giảm sâu, như: PVS -5,88%, OIL -6,02%, PVB -3,75%, PVC -6,55%, …

Diễn biến tiêu cực của nhóm dầu khí xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Nguyên nhân đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Theo Oilprice, tính đến khoảng 11h20 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,30 USD/thùng, tương đương 2,05%, xuống còn 109,8 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 1,66 USD/thùng, tương đương 1,59%, xuống còn 102,7 USD/thùng.

Cổ phiếu dầu khí, phân bón, sản phẩm cao su bị nhà đầu tư "bán tháo" trong ngày VN-Index "bốc hơi" hơn 15 điểm.

Không chỉ cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu phân bón cũng đồng loạt giảm sâu sau biến động giá dầu thế giới, như: DCM -5,56%, DPM -4,26%, DGC -3,29%, BFC -3,64%, LAS -2,5%, …

Nhóm sản phẩm cao su cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo, với: GVR -7%, PHR -6,97%, DPR -6,67%, DRI -4,73%, …

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng xuất hiện trạng thái phân hóa mạnh. Nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn “chìm” trong sắc đỏ, như: BID -2,32%, HDB -2,73%, TCB -2,1%, VPB -2,55%, MBB -1,76%, … Ngược lại, một số mã vẫn hút dòng tiền từ nhà đầu tư và giữ được sắc xanh, như: MSB +3,96%, VCB +1,9%, STB +0,28%, …

Nhóm bất động sản cũng rung lắc mạnh nhưng được “đỡ điểm” đáng kể bởi các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VHM +1,95%, VRE +1,21%, VIC +0,04% và VPL +1,22%. Theo sau là một số mã khác, như: PDR +1,81%, DXG +0,63%, DXS +0,24%, … Ngược lại, loạt mã vốn hóa lớn của nhóm này điều chỉnh mạnh, như: NVL -2,62%, TCH -1,5%, BCM -3,91%, KBC -1,25%, SIP -2,06%, …

Ngược dòng thị trường, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác bất ngờ được nhà đầu tư “gom” mạnh, tăng bứt phá, như: PC1 +6,8%, GEX +3,43%, GEE +1,25%, VTP +5,13%, VGI +6,62%, CTR +6,99%, FOX +2,25%, SBT +3,65%, VND +1,8%, VIX +1,32%, HCM +1,35%, …

Hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng trên cả thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu MBB với giá trị hơn 232 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu SSI (171,8 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (151,32 tỷ đồng), cổ phiếu VPPB (114,41 tỷ đồng), cổ phiếu MWG (93,35 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VCB với giá trị hơn 594 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (155,38 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (99,88 tỷ đồng), cổ phiếu VIX (72,18 tỷ đồng), cổ phiếu BID (65,77 tỷ đồng), …