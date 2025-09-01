Cổ phiếu dò đáy, Chủ tịch Tập đoàn Đua Fat bị bán giải chấp 14,7 triệu cổ phiếu trong vòng 3 phiên, 'bay' hơn 18% vốn cổ phần

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tính từ đầu năm đến nay, Chủ tịch DFF đã bị bán giải chấp hơn 18,7 triệu cp, tương đương hơn 23% vốn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (Mã CK: DFF) cho biết, chỉ trong 3 phiên giao dịch, ông Lê Duy Hưng- Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đua Fat đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hơn 14,7 triệu cổ phiếu DFF, giảm tỷ lệ sở hữu từ 42,16% xuống còn 23,73%, Số cổ phiếu DFF ông Hưng sở hữu từ hơn 33,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19 triệu cổ phiếu.

Phiên giao dịch ngày 19/8/2025, ông Hưng bị bán giải chấp hơn 11,6 triệu cổ phiếu; ngày 20/8/2025, bán giải chấp 493.500 cổ phiếu; ngày 21/8/2025, bán giải chấp gần 2,6 triệu cổ phiếu.

Ước tính theo giá đóng cửa trung bình 3 phiên kể trên ở mức 1.567 đồng/cp, ước tính số cổ phiếu bị bán giải chấp của Chủ tịch DFF trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian này, em ruột của ông Hưng là ông Lê Văn Thịnh cũng bị bán giải chấp gần 780.000 cổ phiếu (0,97%), qua đó không còn nắm bất kỳ cổ phần DFF nào.

Tính từ đầu năm đến nay, Chủ tịch DFF đã bị bán giải chấp hơn 18,7 triệu cp, tương đương hơn 23% vốn.﻿

﻿Người đứng đầu DFF bị bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu tiếp tục dò đáy, kết phiên 22/8 ở mức 1.300 đồng/cp, giảm 24% so với đầu năm và giảm hơn 50% trong vòng 1 năm qua, với thanh khoản bình quân hơn 577.000 cp/phiên.

Áp lực giảm giá kéo dài gắn liền với kết quả kinh doanh kém khả quan. Quý 2/2025, DFF báo lỗ hơn 203 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 8 liên tiếp. Lỗ lũy kế của công ty đến cuối tháng 6 đã vượt 882 tỷ đồng, cao hơn cả vốn chủ sở hữu hiện ở mức 800 tỷ đồng.

Trong giải trình gửi cơ quan quản lý, DFF cho biết nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành bất động sản. Đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khiến lợi nhuận tiếp tục âm.﻿

