Cổ phiếu FPT "bứt tốc" mạnh nhất trong 1 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Một trong số những "công thần" đưa chỉ số VN-Index lên cao phải kể tới cổ phiếu FPT với mức tăng 3,12%, mạnh nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Kết phiên 16/6, FPT leo lên mốc 119.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường tăng thêm hơn 5.300 tỷ đồng chỉ sau 1 phiên.

Đáng chú ý, FPT cũng ghi nhận dòng vốn ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, mức mua ròng mạnh nhất toàn thị trường cùng ngày. Dù chưa thể khẳng định xu hướng bán ròng trước đó đã hoàn toàn chấm dứt, động thái này vẫn được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố đà tăng giá.

Ở một diễn biến khác, FPT đã chốt danh sách cổ đông nhận phần cổ tức còn lại của năm 2024 vào ngày 13/6. Với tỷ lệ chi trả 10%, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 1.481 tỷ đồng để thực hiện thanh toán trong đợt này. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/6 tới đây.

Giai đoạn vừa qua, nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có FPT đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh dưới áp lực từ “làn sóng AI giá rẻ” lan rộng toàn thị trường. Cộng thêm cú sốc thuế quan, thị giá FPT "rơi" từ đỉnh lịch sử hơn 150.000 đồng/cp (cuối tháng 1/2025) xuống còn hơn 104.000 đồng/cp trong vòng chưa đầy 2,5 tháng. Tính đến hiện tại, dù cổ phiếu đã phục hồi trở lại về thời điểm trước cú sốc thuế quan, song thị giá vẫn còn khoảng cách đáng kể so với đỉnh cũ.

Thời điểm đó, mô hình AI giá rẻ làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về sự suy giảm giá trị thị trường AI dù vẫn còn nhiều hoài nghi về chi phí phát triển.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo FPT cho rằng sự ra đời của các mô hình AI giá rẻ như DeepSeek có thể không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả FPT AI Factory. Thậm chí, sự xuất hiện của các mô hình AI chi phí thấp tương tự như DeepSeek có thể thúc đẩy việc ứng dụng AI hơn trong các doanh nghiệp/tổ chức, cho thấy cơ hội của các công ty công nghệ, bao gồm lĩnh vực AI của FPT.

Mặc dù thị giá biến động mạnh trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh của FPT vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong quý 1/2025, FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 19,4% so với quý đầu năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý FPT từng đạt được kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% so với cùng kỳ 2024, đạt 2.596 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.174 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 1/2024.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, tập đoàn công nghệ này đã liên tục phá kỷ lục lợi nhuận mỗi quý, lợi nhuận quý sau cao hơn quý trước và tăng đều đặn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận hàng năm của FPT cũng duy trì mức tăng trưởng “đều như vắt tranh” ở mức quanh 20%.

Được biết, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành công nghệ Việt Nam và sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%/năm.

Theo báo cáo phân tích mới đây của KBSV, xu hướng sử dụng AI tạo sinh trong các doanh nghiệp và tổ chức sẽ diễn ra mạnh mẽ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ thúc đẩy chi tiêu toàn cầu cho phần mềm và dịch vụ CNTT. Bộ phận phân tích kỳ vọng FPT sẽ tiếp tục bắt kịp các xu hướng mới nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại các thị trường trọng điểm.

KBSV dự phóng doanh thu mảng CNTT năm 2025 của FPT tăng trưởng 24,7% svck, đạt 38.597 tỷ đồng dựa trên(1) AI Factory hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và giúp FPT tiếp cận sâu rộng hơn tới khách hàng; (2) Hợp đồng quy mô lớn tiếp tục được kí kết giúp bảo đảm khối lượng công việc trong thời gian dài.

Sang năm 2026, KBSV dự phóng tổng doanh thu mảng CNTT nước ngoài của FPT dự kiến đạt 47.585 tỷ đồng, tăng 23% svck và tiếp tục là động lực đóng góp tăng trưởng chính cho doanh thu cả mảng CNTT đạt 56.578 tỷ đồng, tăng 20% svck 2025.