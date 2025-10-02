Cổ phiếu giảm kịch sàn sau khi nhận án đình chỉ, cổ đông tháo chạy, "chồng chất" bán sàn gần 3% công ty

Sóng gió tiếp tục ập đến với cổ đông của nhóm cổ phiếu “họ” Bamboo Capital. Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu BCG - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và cổ phiếu TCD - CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi t ﻿ ừ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

Phản ứng với thông tin trên, hai mã BCG và TCD lập tức giảm hết biên độ 7%, trắng bên mua. Áp lực bán không ngừng gia tăng, ghi nhận tại cổ phiếu BCG, tính đến gần cuối phiên sáng đã có gần 25 triệu cổ phiếu (tương đương khoảng 3% lượng cổ phần lưu hành của công ty) bị chất bán giá sàn 3.010 đồng/cp, nhưng không có lệnh mua đối ứng. Mã TCD cũng ghi nhận dư bán giá sàn hơn 6 triệu đơn vị, thị giá còn 2.250 đồng/cp.

Hiện, Bamboo Capital và Tracodi đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HOSE cho biết đến thời điểm hiện tại cả 2 công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất), thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch.

Tình hình kinh doanh của Bamboo Capital bị đình trệ trong bối cảnh nhân sự thượng tầng của các công ty trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục biến động sau thông tin nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố hồi tháng 3/2025.

Bamboo Capital nhiều lần giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính. Trong văn bản gần nhất, công ty cho biết việc phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề trái phiếu và xử lý nợ là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán. Tuy nhiên, công ty đánh giá tiến độ chưa đạt kỳ vọng do biến động nhân sự ở công ty mẹ lẫn công ty con, liên kết. Bên cạnh đó, thông tin khởi tố cũng tạo sự e ngại cho đối tác và các bên cung cấp dịch vụ.

Theo báo cáo tự lập quý 4/2024, lũy kế cả năm 2024 Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 4.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ đồng, lần lượt tăng 9 % và 394% so với kết quả năm trước đó.