Cổ phiếu GVR “trắng bên bán”, dòng tiền "bắt đáy" kích hoạt cú tăng kịch trần

Cụ thể, kết phiên 27/3, cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng hết biên độ 7%, lên mức 32.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng bùng nổ với gần 4,5 triệu đơn vị được khớp lệnh, gần gấp đôi phiên trước.

Đáng chú ý, lực mua vẫn áp đảo hoàn toàn khi dư mua giá trần hơn 2,3 triệu cổ phiếu, trong khi bên bán gần như “biến mất”.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, lên khoảng 128.400 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu GVR từng thiết lập đỉnh lịch sử tại 45.750 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu này liên tục “lao dốc” mạnh và chạm đáy ngắn hạn tại 28.600 đồng/cổ phiếu ở phiên 23/3, tương đương mức giảm gần 38% chỉ trong chưa đầy một tháng. Chính nhịp điều chỉnh sâu này đã mở ra cơ hội cho dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại.

Cổ phiếu GVR bất ngờ tăng bứt phá trở lại sau khi rơi xuống vùng đáy giá trong vòng hơn 2 tháng qua.

Ở góc nhìn phân tích, vào hồi giữa tháng 3 vừa qua, KBSV từng đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GVR với giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu. Theo đánh giá, triển vọng trung và dài hạn của doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ bởi hai trụ cột chính: giá cao su duy trì ở mức cao và tiềm năng chuyển đổi quỹ đất sang khu công nghiệp.

Trong bối cảnh nguồn cung cao su toàn cầu dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, giá bán được kỳ vọng neo cao, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ ổn định giúp củng cố dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý hơn, “câu chuyện” tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu GVR nằm ở quỹ đất cao su quy mô lớn, với hàng chục nghìn hecta có thể chuyển đổi sang phát triển khu công nghiệp. Nguồn thu từ đền bù đất và cho thuê khu công nghiệp được dự báo sẽ tăng tốc trong giai đoạn 2026–2028, trở thành động lực chính thúc đẩy lợi nhuận.

Dù vậy, theo KBSV, dư địa tăng giá của cổ phiếu hiện không còn quá rộng. Các kịch bản định giá cho thấy cổ phiếu GVR có thể dao động trong vùng 30.100 – 40.300 đồng/cổ phiếu, phụ thuộc vào diễn biến giá cao su cũng như tiến độ chuyển đổi đất trong thời gian tới.

Sau cú “rũ bỏ” mạnh, phiên tăng trần với trạng thái trắng bên bán có thể là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay lại với mã cổ phiếu “ông lớn” đầu ngành cao su này.