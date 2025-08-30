Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư

Sau nhiêu phiên rung lắc mạnh, cổ phiếu BCG của CTCP Bamboo Capital bất ngờ được nhà đầu tư “gom” đột biến, tăng bứt phá ở phiên giao dịch cuối tuần 29/8.

Cụ thể, kết phiên 29/8, giá cổ phiếu BCG tăng trần 6,93%, lên 3.860 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt gần 11,3 triệu đơn vị - tăng hơn 2,2 lần so với phiên trước.

Cổ phiếu BCG thanh khoản đột biến, tăng trần trong phiên cuối tuần 29/8. (nguồn: Cafef)

Đáng chú ý, dù bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 27/5/2025 do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với quy định và bị HoSE đưa vào diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Tuy nhiên, thị giá BCG vẫn hồi phục mạnh từ thời điểm cuối tháng 5 tới nay.

Cổ phiếu TCD tăng trần, hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư trong phiên cuối tuần 29/8. (nguồn: Cafef)

Tương tự, cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi – thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital cũng tăng trần 6,72%, lên 2.860 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 1,6 triệu đơn vị - tăng khoảng 3 lần so với phiên trước.

Trên sàn UPCoM, 2 mã cổ phiếu “họ” Bamboo Capital là BGE của BCG Energy và BCR của BCG Land cũng tăng bứt phá.

Thị giá cổ phiếu BGE tiếp đà hồi phục, tăng cận trần trong phiên 29/8. (nguồn: Cafef)

Kết phiên 29/8, giá cổ phiếu BGE của CTCP BCG Energy ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu, tăng 4,92% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu dịch khớp lệnh đạt gần 2,4 triệu đơn vị.

Cổ phiếu BCR tăng cận trần, cùng thanh khoản đột biến trong phiên 29/8. (nguồn: Cafef)

Tương tự, cổ phiếu BCR của CTCP BCG Land cũng tăng mạnh 5,26% so với phiên trước, lên 2.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 5,7 triệu đơn vị - tăng gần gấp đôi so với phiên trước.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 27/8, Tracodi (HoSE: TCD) vừa thông báo đã tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Hữu Quốc theo nguyện vọng cá nhân.

HĐQT cho biết việc từ nhiệm vị trí này của ông Phạm Hữu Quốc chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, do đó sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Đáng chú ý, ông Phạm Hữu Quốc mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Tracodi kể từ ngày 1/7/2025, tức chưa đầy 2 tháng.

Cùng ngày, Tracodi đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng. Ngày bắt đầu có hiệu lực là 1/9, thời hạn bổ nhiệm trong vòng 1 năm.

Việc nhóm cổ phiếu “họ” Bamboo Capital đồng loạt bứt phá cho thấy dòng tiền đầu cơ đang có xu hướng quay trở lại nhóm này, bất chấp những cảnh báo liên quan đến minh bạch thông tin và tiến độ tổ chức đại hội cổ đông. Nếu xu hướng thanh khoản duy trì ở mức cao, nhóm cổ phiếu này có thể tiếp tục là điểm nóng thu hút giới đầu tư trong ngắn hạn.