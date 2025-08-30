Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư

30-08-2025 - 08:16 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư

Phiên 29/8 chứng kiến đà tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư của nhóm cổ phiếu “họ” Baboo Capital như: BCG, TCD, BGE và BCR.

Sau nhiêu phiên rung lắc mạnh, cổ phiếu BCG của CTCP Bamboo Capital bất ngờ được nhà đầu tư “gom” đột biến, tăng bứt phá ở phiên giao dịch cuối tuần 29/8.

Cụ thể, kết phiên 29/8, giá cổ phiếu BCG tăng trần 6,93%, lên 3.860 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt gần 11,3 triệu đơn vị - tăng hơn 2,2 lần so với phiên trước.

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư- Ảnh 1.

Cổ phiếu BCG thanh khoản đột biến, tăng trần trong phiên cuối tuần 29/8. (nguồn: Cafef)

Đáng chú ý, dù bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 27/5/2025 do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với quy định và bị HoSE đưa vào diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Tuy nhiên, thị giá BCG vẫn hồi phục mạnh từ thời điểm cuối tháng 5 tới nay.

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư- Ảnh 2.

Cổ phiếu TCD tăng trần, hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư trong phiên cuối tuần 29/8. (nguồn: Cafef)

Tương tự, cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi – thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital cũng tăng trần 6,72%, lên 2.860 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 1,6 triệu đơn vị - tăng khoảng 3 lần so với phiên trước.

Trên sàn UPCoM, 2 mã cổ phiếu “họ” Bamboo Capital là BGE của BCG Energy và BCR của BCG Land cũng tăng bứt phá.

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư- Ảnh 3.

Thị giá cổ phiếu BGE tiếp đà hồi phục, tăng cận trần trong phiên 29/8. (nguồn: Cafef)

Kết phiên 29/8, giá cổ phiếu BGE của CTCP BCG Energy ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu, tăng 4,92% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu dịch khớp lệnh đạt gần 2,4 triệu đơn vị.

Cổ phiếu “họ” Bamboo Capital tăng bứt phá, đồng loạt hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư- Ảnh 4.

Cổ phiếu BCR tăng cận trần, cùng thanh khoản đột biến trong phiên 29/8. (nguồn: Cafef)

Tương tự, cổ phiếu BCR của CTCP BCG Land cũng tăng mạnh 5,26% so với phiên trước, lên 2.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 5,7 triệu đơn vị - tăng gần gấp đôi so với phiên trước.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 27/8, Tracodi (HoSE: TCD) vừa thông báo đã tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Hữu Quốc theo nguyện vọng cá nhân.

HĐQT cho biết việc từ nhiệm vị trí này của ông Phạm Hữu Quốc chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, do đó sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Đáng chú ý, ông Phạm Hữu Quốc mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Tracodi kể từ ngày 1/7/2025, tức chưa đầy 2 tháng.

Cùng ngày, Tracodi đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng. Ngày bắt đầu có hiệu lực là 1/9, thời hạn bổ nhiệm trong vòng 1 năm.

Việc nhóm cổ phiếu “họ” Bamboo Capital đồng loạt bứt phá cho thấy dòng tiền đầu cơ đang có xu hướng quay trở lại nhóm này, bất chấp những cảnh báo liên quan đến minh bạch thông tin và tiến độ tổ chức đại hội cổ đông. Nếu xu hướng thanh khoản duy trì ở mức cao, nhóm cổ phiếu này có thể tiếp tục là điểm nóng thu hút giới đầu tư trong ngắn hạn.

Theo Việt Hưng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bcg, cổ phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FPT ký hợp đồng chuyển đổi số 100 triệu USD với khách hàng Mỹ

FPT ký hợp đồng chuyển đổi số 100 triệu USD với khách hàng Mỹ Nổi bật

Nhiều tổ chức đầu tư chứng khoán Việt Nam hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD Bitcoin, Ethereum

Nhiều tổ chức đầu tư chứng khoán Việt Nam hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD Bitcoin, Ethereum Nổi bật

Cách đọc bảng giá chứng khoán chi tiết dành cho nhà đầu tư F0: Tưởng khó mà dễ

Cách đọc bảng giá chứng khoán chi tiết dành cho nhà đầu tư F0: Tưởng khó mà dễ

07:56 , 30/08/2025
FECON kể câu chuyện về khát vọng metro tại Triễn lãm Quốc Gia

FECON kể câu chuyện về khát vọng metro tại Triễn lãm Quốc Gia

07:51 , 30/08/2025
Thêm công ty chứng khoán tặng chứng sĩ 100.000 đồng dịp 2/9

Thêm công ty chứng khoán tặng chứng sĩ 100.000 đồng dịp 2/9

00:06 , 30/08/2025
Chưa từng có: Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 11.400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong 1 tuần

Chưa từng có: Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 11.400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong 1 tuần

00:02 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên