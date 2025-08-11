Cổ phiếu nào đáng chú ý trong tháng 8?

Trong báo cáo chiến lược tháng 8 mới đây, Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng mặc dù thị trường có thể đối mặt với biến động ngắn hạn do áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn margin cao vào cuối tháng 7, VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.750-1.800 trong năm 2026.

Động lực chính đến từ sự phục hồi vững chắc của tăng trưởng lợi nhuận, được hỗ trợ bởi đà phục hồi của thị trường bất động sản và đầu tư công, môi trường lãi suất thuận lợi, lo ngại về rủi ro thuế quan dần được xoa dịu và đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng thị trường trong tháng 10.

SSI Research duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) toàn thị trường năm 2025 đạt 13,8% so với năm ngoái, tương ứng với mức tăng trưởng 15,5% trong 6 tháng cuối năm, dù có thể có điều chỉnh nhẹ sau khi mùa báo cáo tài chính kết thúc.﻿

Theo đó, đội ngũ phân tích đưa ra danh mục khuyến nghị tháng 8 như sau:

Nhận định về Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) , với kết quả đạt được trong nửa đầu năm rất tích cực, SSI duy trì dự phóng tăng trưởng LNST của HPG trong nửa cuối 2025 và cả năm 2026 có thể tiếp tục đạt mức tích cực lần lượt là 42% và 29% so với cùng kỳ, với đóng góp từ công suất mới của nhà máy Dung Quất 2 cũng như triển vọng giá thép tốt hơn.

Nhà máy Dung Quất 2 – Giai đoạn 2 có thể được đưa vào từ cuối quý 3/2025, nâng công suất thép thô của HPG lên 15 triệu tấn/năm từ Q4/2025. Theo dự kiến, công ty sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm giai đoạn 2 của nhà máy Dung Quất 2 từ cuối quý 3.

Động lực tăng trưởng cũng tới từ việc giá thép xây dựng và HRC Trung Quốc đang phục hồi, tạo ra triển vọng tích cực cho giá thép Việt Nam trong nửa cuối 2025.

Tương tự, lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2025 của Đạm Cà Mau (mã: DCM) kỳ vọng tăng tốc nhờ giá ure tăng trong bối cảnh nguồn cung tại Châu Âu và Trung Đông hạn chế, cũng như giá dầu FO giảm giúp giảm đáng kể chi phí nguyên vật liệu. Việc áp dụng luật thuế GTGT sửa đổi từ 1/7/2025 giúp công ty khấu trừ thuế GTGT đối với chi phí khí đầu vào.

SSI dự phóng, LNST 6 tháng cuối năm 2025 tăng trưởng mạnh lên 856 tỷ (+111% svck). Như vậy, LNST cả năm 2025 ước đạt 2.075 tỷ (+55% svck). LNST vẫn có khả năng tăng trưởng trong 2026 nhưng ở mức khiêm tốn hơn (2.428 tỷ, +17% svck).

SSI Research kỳ vọng lợi nhuận 2025-2026 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã: NT2) phục hồi từ mức thấp 2024. Ước tính doanh thu và LNST tương ứng cho 2025 là 7.200 tỷ đồng (+21% svck) và 599 tỷ đồng (+622% svck). Nhóm phân tích dự báo tăng trưởng nhu cầu điện 6 tháng cuối 2025 sẽ cao hơn 6 tháng đầu năm 2025, với kỳ vọng Việt Nam sẽ có nhiệt độ trung bình tiệm cận hoặc cao hơn trung bình nhiều năm (tăng so với 6 tháng đầu năm). Điều này sẽ hỗ trợ việc tăng cường sản xuất điện của NT2.

Tại nhóm chứng khoán, ﻿trong điều kiện thị trường thuận lợi, SSI tin rằng danh mục tự doanh của CTCP Chứng khoán TP. HCM (mã: HCM) sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2025. Trong cơ cấu doanh mục của HCM tại cuối Q2/2025 đã gia tăng khoản đầu tư tại TCB (chiếm 34% tổng giá trị đầu tư), FPT (chiếm 24% tổng giá trị đầu tư), MWG (chiếm 10% tổng giá trị đầu tư).

Thêm nữa, việc thành công phát hành quyền chọn mua để tăng vốn điều lệ sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho HCM có thể tăng dư địa cho vay ký quỹ. Tại quý 1/2025, tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ của HCM là 195%, nếu thành công tăng vốn, công ty có thể đưa tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ xuống 144% so với mức trần là 200%.

Trong danh sách, xuất hiện đại diện nhóm bất động sản là CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) . SSI ước tính lợi nhuận cho năm 2025 của NLG đạt 637 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ đóng góp bởi các dự án Akari City, Mizuki Park, Southgate, Central Lake, Izumi City và chuyển nhượng 15% cổ phần tại dự án Izumi City cho đối tác Nhật, ước tính sẽ ghi nhận khoản lãi khoảng 300 tỷ đồng vào doanh thu tài chính trong quý 3/2025.

SSI cũng ước tính doanh số bán hàng đạt 7.200 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ) trong năm 2025 và 9.200 tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) đến từ các dự án Mizuki Park, Southgate, Central Lake, An Zen Residence và Paragon Dai Phuoc.