Cổ phiếu này có thể lọt "tầm ngắm" của cả hai cá mập tổng quy mô 25.000 tỷ trong kỳ review tháng 9

Trong kỳ cơ cấu của các quỹ ETF ngoại quý 3/2025 sẽ diễn ra trong tháng 9 này, một thay đổi đáng chú ý là quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ đổi tên từ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở từ FTSE Vietnam sang STOXX Vietnam Total Market Liquid.

Theo thông báo của DWS, việc thay đổi này nhằm cải thiện tính thanh khoản so với chỉ số trước đây, giai đoạn chuyển tiếp, bắt đầu từ ngày 17/07/2025 đến ngày 16/10/2025. Lưu ý trong giai đoạn chuyển đổi, danh mục đầu tư của quỹ có thể chuyển giao một phần với các giao dịch hoán đổi trên cả chỉ số hiện tại và chỉ số mới.

Về chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid, đây là một chỉ số chứng khoán được thiết kế để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số này được phát triển và quản lý bởi STOXX Ltd. Kỳ review của chỉ số là vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Tại ngày 2/9, quy mô quỹ ETF này đạt khoảng 7.300 tỷ đồng. Trên cơ sở dữ liệu ngày 29/08/2025, Chứng khoán BSC trong báo cáo mới nhất đã có dự báo thay đổi danh mục của Quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF trong kỳ cơ cấu sắp tới. Cụ thể, cổ phiếu công nghệ FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Total Market Liquid với tỷ trọng 9,43%. Theo đó, hơn 8,6 triệu cổ phiếu FPT có thể được quỹ ETF ngoại mua vào.

Một số mã khác cũng có thể được “gom” mạnh như SHB (20 triệu đơn vị), HAG (2,5 triệu đơn vị), VND (2,4 triệu đơn vị),… Ngược lại, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có thể bán bớt HPG (6,4 triệu đơn vị), VCB (4,1 triệu đơn vị), VRE (3,7 triệu đơn vị),…

Tới ngày 12/9/2025, MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index – rổ chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Ngày 19/9 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này. BSC dự báo cổ phiếu FPT cũng sẽ được thêm mới trong khi không mã nào bị loại.

Tại ngày 2/9, quy mô quỹ ETF này đạt khoảng 15.600 tỷ đồng. Quỹ có thể mua thêm 4 triệu cổ phiếu FPT để thêm mới vào danh mục, bên cạnh đó một số mã cũng có thể được mua thêm để tăng tỷ trọng như VNM, VCB, VRE,…

Trên thực tế, cổ phiếu FPT đang trong quãng "hở room" ngoại lâu nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Tại ngày 3/9/2025, FPT đã hở room ngoại 196 triệu đơn vị, tương ứng hơn 11%. Đây được xem là cơ hội để các quỹ ETF ngoại đưa FPT vào danh mục, điều vốn trước đây không thể thực hiện do vướng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.