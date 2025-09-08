Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán 'nằm sàn'

08-09-2025 - 17:27 PM | Thị trường chứng khoán

Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trên thị trường, áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều nay (8/9) đẩy VN-Index giảm hơn 42 điểm. Nhiều mã ngân hàng, bất động sản giảm sàn.

Việc VN-Index không giữ được vùng 1.700 điểm trong phiên cuối tuần trước đã kích hoạt tâm lý thận trọng, nhà đầu tư có xu hướng bảo toàn lợi nhuận, chốt lời sau nhịp tăng dài trước đó. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, toàn bộ thời gian giao dịch, VN-Index ngập trong sắc đỏ.

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán 'nằm sàn'- Ảnh 1.

Nhiều cổ phiếu giảm sàn.

Từ 14h, áp lực bán dồn dập, nhiều cổ phiếu lớn rơi xuống mức giá sàn. Ở nhóm ngân hàng, EIB, VPB đều chạm sàn. Nhóm chứng khoán cũng ngập trong sắc đỏ, VIX, VDS, ORS giảm kịch biên độ. Ngành bất động sản, xây dựng chứng kiến nhiều mã giảm sàn như CII, GEX, NBB. Ngay cả nhóm thép, vận tải và bán lẻ cũng không tránh khỏi áp lực.

Thanh khoản toàn thị trường gia tăng, đạt hơn 54.300 tỷ đồng, cho thấy lực bán tháo chiếm ưu thế. Dù khối lượng giao dịch lớn, bên mua gần như bị “hút cạn” tại nhiều cổ phiếu, khiến giá rơi thẳng về sàn. HAG, CII, HAR, PET, VGC, VIX, ORS… trắng bên mua.

Rổ VN30 có duy nhất HPG giữ được sắc xanh, trong khi 26 cổ phiếu khác điều chỉnh. Nhóm thép giao dịch tích cực hơn thị trường chung, ngoài HPG còn có NKG, TKU tăng giá. SMC tăng trần.

Trong khi đó, những ngành đóng vai trò trụ cột, chiếm tỷ lệ vốn hoá, thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… bị bán mạnh. Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng trên sàn điều chỉnh. Nhóm chứng khoán trong trạng thái tương tự, hàng chục mã giảm trên 5%, nhiều cổ phiếu nằm sàn. Cổ phiếu bất động sản với NBB, HAR, CII, GEX, HTN giảm kịch sàn.

Kết thúc phiên 8/9, VN-Index lao dốc 42,44 điểm (2,55%) xuống 1.624,53 điểm. HNX-Index cũng giảm mạnh 9,10 điểm (3,24%) xuống 271,57 điểm. UPCoM-Index giảm 1,7 điểm (1,52%) về 110,12 điểm.

Chuyên gia của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, áp lực giảm điểm có thể sẽ còn tiếp diễn đầu tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm. BVSC kỳ vọng chỉ số sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm khi tiếp cận vùng hỗ trợ này.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

