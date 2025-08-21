Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi, con gái phó chủ tịch HĐQT vẫn chi ngàn tỉ mua vào

Sáng 21-8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới khi VN-Index tăng hơn 21 điểm, lên 1.685 điểm, mức cao nhất trong lịch sử. VN30 cũng bứt phá hơn 30 điểm, vượt 1.850 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng thêm 2 điểm, đạt 285,79.

Đà tăng mạnh mẽ của thị trường những tháng gần đây chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Phiên sáng nay, nhiều mã tiếp tục “dậy sóng” khi OCB, VIB, STB, BVB tăng trần; trong khi KLB, NVB, VBB, PGB, LPB cũng leo sát giá trần.

VN-Index liên tục lập đỉnh thời gian qua, trong đó cổ phiếu dòng ngân hàng liên tục nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi

Trong số này, VPB (VPBank) là tâm điểm chú ý. Cổ phiếu của ngân hàng VPBank đã tăng gần 100% chỉ trong chưa đầy hai tháng, từ vùng 19.000 đồng lên hơn 37.500 đồng. Bất chấp đà tăng nóng, người nhà lãnh đạo ngân hàng này vẫn đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Theo công bố từ HoSE, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch HĐQT VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 25-8 đến 23-9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nếu thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn VPBank. Với mức giá thị trường hiện tại, bà Thi và Ngân phải bỏ ra 1.500 tỉ đồng để mua hết số cổ phiếu trên.

Tính đến ngày 21-8, vốn hoá của VPBank đạt hơn 289.000 tỉ đồng, tương đương 10,9 tỉ USD, thuộc nhóm các ngân hàng có vốn hóa cao nhất Việt Nam. Ngân hàng cho biết sự bứt phá của giá cổ phiếu gần đây đến từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực cùng kỳ vọng vào kế hoạch IPO của công ty chứng khoán VPBankS.

Ngoài VPBank, Nam A Bank cũng ghi nhận giao dịch đáng chú ý từ người có liên quan đến lãnh đạo cấp cao. Bà Trần Kiều Thương, em gái ông Trần Ngọc Tâm, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, vừa mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu NAB trong giai đoạn 8 đến 14-8, với giá bình quân 15.700 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 15,7 tỉ đồng.

Sau giao dịch, bà Thương nâng sở hữu tại Nam A Bank lên hơn 1,046 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,061% vốn điều lệ. Hiện NAB đang giao dịch quanh mức 16.200 đồng, tăng gần 20% trong một tháng qua.

Cổ phiếu VPB của VPBank tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn

Biến động cổ phiếu NAB của Nam A Bank thời gian qua



