Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất

Phiên chiều nay, áp lực bán gia tăng mạnh trên toàn thị trường đã khiến sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với hơn 260 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng - vốn là lực đẩy quan trọng đưa VN-Index chinh phục các mốc cao mới trong những phiên trước, nay trở thành tâm điểm của áp lực chốt lời.

BID dẫn đầu mức đóng góp tiêu cực khi lấy đi gần 2 điểm của chỉ số, tiếp theo là VCB (1,9 điểm) và CTG (1,6 điểm). Các mã khác như TCB, LPB cũng giảm sâu, góp phần kéo chỉ số lùi mạnh.

Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh.

Không chỉ nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu trụ khác như FPT, GVR, MSN, HVN cũng đồng loạt điều chỉnh, khiến biên độ giảm của VN-Index được nới rộng.

Ở chiều ngược lại, số mã hỗ trợ thị trường khá khiêm tốn. Nổi bật có VJC, BSR, MBB và VIX, song mức đóng góp dương từ những mã này không đủ bù đắp áp lực từ nhóm giảm giá. MBB ghi nhận thanh khoản cao nhất toàn thị trường, đạt hơn 3.385 tỷ đồng.

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, từ bất động sản , chứng khoán, bán lẻ đến xây dựng. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện lực mua đỡ giá, thể hiện qua việc thanh khoản tiếp tục gia tăng.

Các mã điều chỉnh như HPG, SSI, FPT vẫn nằm trong top đầu về giá trị giao dịch, đạt 2.000 - 3.000 tỷ đồng mỗi mã. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và chứng khoán, cho thấy nhà đầu tư vẫn chú ý tới hai nhóm này dù áp lực bán ngắn hạn đang lớn.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm dầu khí , trong đó BSR tăng trần, còn PLX và PET cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, giúp phần nào cân bằng sắc đỏ trên bảng điện.

Kết phiên, VN-Index mất 10,69 điểm (-0,65%) xuống còn 1.630 điểm. HNX-Index giảm 2,81 điểm (-0,99%) xuống 282,34 điểm, còn UPCoM-Index lùi 0,34 điểm (-0,31%) xuống 109,61 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh dưới áp lực bán, với tổng giá trị giao dịch đạt 65.567 tỷ đồng.