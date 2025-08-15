Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất

15-08-2025 - 17:57 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm cổ phiếu ngân hàng - vốn là lực đẩy quan trọng đưa VN-Index chinh phục các mốc cao mới trong những phiên trước, hôm nay (15/8) trở thành tâm điểm của áp lực chốt lời.

Phiên chiều nay, áp lực bán gia tăng mạnh trên toàn thị trường đã khiến sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với hơn 260 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng - vốn là lực đẩy quan trọng đưa VN-Index chinh phục các mốc cao mới trong những phiên trước, nay trở thành tâm điểm của áp lực chốt lời.

BID dẫn đầu mức đóng góp tiêu cực khi lấy đi gần 2 điểm của chỉ số, tiếp theo là VCB (1,9 điểm) và CTG (1,6 điểm). Các mã khác như TCB, LPB cũng giảm sâu, góp phần kéo chỉ số lùi mạnh.

Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất- Ảnh 1.

Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh.

Không chỉ nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu trụ khác như FPT, GVR, MSN, HVN cũng đồng loạt điều chỉnh, khiến biên độ giảm của VN-Index được nới rộng.

Ở chiều ngược lại, số mã hỗ trợ thị trường khá khiêm tốn. Nổi bật có VJC, BSR, MBB và VIX, song mức đóng góp dương từ những mã này không đủ bù đắp áp lực từ nhóm giảm giá. MBB ghi nhận thanh khoản cao nhất toàn thị trường, đạt hơn 3.385 tỷ đồng.

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, từ bất động sản , chứng khoán, bán lẻ đến xây dựng. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện lực mua đỡ giá, thể hiện qua việc thanh khoản tiếp tục gia tăng.

Các mã điều chỉnh như HPG, SSI, FPT vẫn nằm trong top đầu về giá trị giao dịch, đạt 2.000 - 3.000 tỷ đồng mỗi mã. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và chứng khoán, cho thấy nhà đầu tư vẫn chú ý tới hai nhóm này dù áp lực bán ngắn hạn đang lớn.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm dầu khí , trong đó BSR tăng trần, còn PLX và PET cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, giúp phần nào cân bằng sắc đỏ trên bảng điện.

Kết phiên, VN-Index mất 10,69 điểm (-0,65%) xuống còn 1.630 điểm. HNX-Index giảm 2,81 điểm (-0,99%) xuống 282,34 điểm, còn UPCoM-Index lùi 0,34 điểm (-0,31%) xuống 109,61 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh dưới áp lực bán, với tổng giá trị giao dịch đạt 65.567 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới Nổi bật

Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

17:30 , 15/08/2025
Tung gần 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tự doanh CTCK đang săn lùng mã nào nhiều nhất?

Tung gần 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tự doanh CTCK đang săn lùng mã nào nhiều nhất?

17:14 , 15/08/2025
Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ sử dụng lô nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam, do Petrolimex pha trộn

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ sử dụng lô nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam, do Petrolimex pha trộn

16:01 , 15/08/2025
Phiên 15/8: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, nối dài chuỗi 7 phiên "xả hàng" liên tiếp

Phiên 15/8: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, nối dài chuỗi 7 phiên "xả hàng" liên tiếp

15:45 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên