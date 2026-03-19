Cổ phiếu NVL trắng bên bán, DGC trắng bên mua giữa phiên chứng khoán “đỏ lửa”

Cụ thể, cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tăng hết biên độ lên 13.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng +6,92%. Thanh khoản bùng nổ với gần 26 triệu đơn vị khớp lệnh, đồng thời trắng bên bán - dư mua trần gần 8,5 triệu cổ phiếu, cho thấy lực cầu áp đảo hoàn toàn.

Đáng chú ý, chỉ sau 9 phiên kể từ vùng đáy quanh 10.000 đồng/cổ phiếu (9/3), NVL đã bật tăng hơn 30%, đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 31.000 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực này xuất hiện trong bối cảnh Novaland vừa ký kết hợp tác toàn diện với LPBank ngày 16/3, qua đó củng cố kỳ vọng về dòng vốn và tái cấu trúc tài chính.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục nằm sàn phiên thứ 3 liên tiếp, giảm xuống 59.600 đồng/cổ phiếu (-6,87%). Thanh khoản ở mức thấp với khoảng 1,4 triệu đơn vị, trong khi dư bán sàn chất đống hơn 22,8 triệu cổ phiếu và hoàn toàn trắng bên mua.

Đây là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của mã cổ phiếu bluechips này ngay sau thông tin Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyên và con trai bị khởi tố. Ông Huyên bị bị khởi tố về 3 tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. ﻿Trong khi, ông Đào Hữu Duy Anh – con trai ông Huyên – Phó Chủ tịch HĐQT bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thị trường chứng khoán “rực lửa”

Trên bình diện chung, thị trường chứng khoán trong nước chìm trong sắc đỏ khi chịu tác động tiêu cực từ diễn biến quốc tế, đặc biệt là giá dầu thế giới leo thang.

Kết phiên 19/3, chỉ số VN-Index giảm 14,7 điểm, xuống 1.699,13 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 2,05 điểm, xuống 245,73 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,91 điểm, xuống 123,95 điểm.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bị nhà đầu tư “xả” mạnh, khiến nhiều mã giảm sâu, như: HCM -4,2%, SSI -3,57%, VND -3,41%, VIX -2,41%, VCI -2,64%, …

Tương tự, cổ phiếu ngân hàng cũng “chìm” trong sắc đỏ, với: EIB -2,19%, VCB -1,16%, CTG -1%, BID -1,57%, MSB -1,32%, … Một số ít mã may mắn giữ được sắc xanh, tăng dưới 1%, như: STB, MBB, LPB, SSB.

Đà sụt giảm của cổ phiếu VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số nhóm cổ phiếu bất động sản sụt giảm dù sắc xanh chiếm ưu thế. VIC -0,68%, BCM -2,4%, VRE -0,19%, KBC -0,8% là các mã dẫn đầu nhóm gây áp lực lên chỉ số. Trong khi, nhiều mã của nhóm này bất ngờ được nhà đầu tư “gom” mạnh trở lại, như: NVL +6,92%, DXG +2,17%, VPI +2,43%, SIP +2,98%, TCH +1,39%, NLG +1,08%, …

Cổ phiếu dầu khí cũng bất ngờ sụt giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới leo cao tiến về sát mốc 100 USD/thùng, với: BSR -4,4%, PVT -6,05%, PLX -5,06%, POW -2,63%, GAS -3,93%, …

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng trên thị trường lên phiên thứ 6 liên tiếp, với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị hơn 236 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (226,4 tỷ đồng), cổ phiếu BSR (144,13 tỷ đồng), cổ phiếu FUEVFVND (79,27 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị hơn 238 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VHM (110,58 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (88,64 tỷ đồng), cổ phiếu DCM (35,75 tỷ đồng), …