Cổ phiếu PVI tăng 70% trong 6 tháng, bao giờ PVN thoái trọn lô 35% vốn cổ phần?

Tại buổi Analyst Meeting diễn ra chiều ngày 3/12, lãnh đạo CTCP PVI (mã CK: PVI) đã cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến tiến trình thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) cũng như triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg về phê duyệt đề án tái cấu trúc, PVN sẽ phải hoàn tất việc thoái vốn tại PVI chậm nhất vào ngày 31/12/2025. Thông tin cập nhật từ ông Nguyễn Tuấn Tú, Tổng Giám đốc PVI cho biết, hiện tại các bước tư vấn phục vụ công tác thoái vốn đã gần như hoàn tất. Dự kiến trong tuần này hoặc tuần sau, Hội đồng thành viên PVN sẽ họp để chốt phương án cuối cùng.

Lộ trình thoái vốn được đề xuất thực hiện theo hình thức đấu giá công khai trọn lô, thời điểm triển khai dự kiến vào cuối năm nay hoặc chuyển sang tháng 1/2026.

Diến biến giá cổ phiếu PVI

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVI hiện giao dịch quanh vùng giá 88.200-89.000 đồng/cp, ghi nhận mức tăng trưởng 72% tính từ tháng 6/2025. Tạm tính theo thị giá hiện tại, lô cổ phiếu 35% vốn điều lệ do PVN sở hữu có giá trị trường khoảng hơn 7.100 tỷ đồng.

Trước lo ngại về việc thay đổi cấu trúc cổ đông lớn sẽ tác động đến hoạt động doanh nghiệp, ông Dương Thanh Danh, Phó Chủ tịch HĐQT PVI khẳng định việc PVN thoái vốn sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh. Về nhân sự, có thể sẽ có sự thay đổi ở cấp thượng tầng đối với người đại diện vốn, tuy nhiên ban điều hành và bộ máy nhân sự tại các công ty con vẫn giữ nguyên sự ổn định.

Lãnh đạo PVI cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa PVI và PVN hiện tại đã chuyển dịch theo hướng đối tác thương mại dựa trên cơ sở lợi ích chung. Trong 5 năm gần đây, PVI tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án của PVN thông qua đấu thầu công khai và cạnh tranh bình đẳng với các đơn vị bảo hiểm khác trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PVI ghi nhận doanh thu 21.615 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mảng kinh doanh bảo hiểm với lợi nhuận tăng trưởng 160%, trong đó doanh thu tái bảo hiểm tăng gấp đôi.

Dựa trên kết quả này, PVI ước tính doanh thu hợp nhất cả năm 2025 đạt khoảng 28.300 tỷ đồng , vượt 32% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện năm 2024.

Tuy nhiên, đối với kế hoạch năm 2026, ban lãnh đạo PVI tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu doanh thu 28.800 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với ước thực hiện năm 2025. Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động cộng hưởng từ các cơn bão liên tiếp trong năm 2025 đã ảnh hưởng lớn đến thị trường bảo hiểm, làm gia tăng chi phí bồi thường và chi phí mua tái bảo hiểm. Bên cạnh đó, bối cảnh lãi suất và tỷ giá năm tới được dự báo không có nhiều đột biến để hỗ trợ mạnh cho mảng đầu tư tài chính.

Song song với việc PVN thoái vốn, PVI cũng đang xúc tiến tìm kiếm đối tác chiến lược cho công ty con là Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Hanoi Re - HDI). PVI dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này từ 81,01% xuống còn 51% để vẫn giữ quyền chi phối. Đối tác mục tiêu là các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm quốc tế có năng lực chuyên môn thay vì các nhà đầu tư tài chính thuần túy. Thương vụ này dự kiến hoàn tất vào quý 3 hoặc quý 4 năm 2026.

Ở mảng đầu tư tài chính, PVI tuân thủ quy tắc an toàn, dồn 70% vào tiền gửi, 20% vào trái phiếu và phần còn lại cho các tài sản rủi ro hơn. Lãnh đạo công ty cho biết lãi suất hầu như duy trì mức thấp trong năm nay và đến tháng 10 có nhích lên. Song trong năm 2026, lãnh đạo PVI dự báo lãi suất không có sự đột biến do chính sách tiền tệ hướng về kìm hãm tăng lãi suất để hỗ trợ kinh tế phát triển.

Mặt khác, năm 2025, PVI có lãi chênh lệch tỷ giá nhưng năm 2026 thì không chắc có lãi và thậm chí còn dự phòng. Do dự trữ ngoại hối còn khoảng 13 tuần, khoảng 20 tỷ USD tạo áp lực điều hành tỷ giá cho Ngân hàng Nhà nước, diễn biến điều hành lãi suất của Fed.