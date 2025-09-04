Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán

04-09-2025 - 00:22 AM | Doanh nghiệp

Với kết quả trong báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, TV2 đã hoàn thành được 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2025.

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), doanh thu thuần của công ty gần 516 tỷ đồng, giống với báo cáo tự lập nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty trong 6 tháng đầu năm 2025 là hơn 33 tỷ đồng, tăng 63% so với báo cáo tự lập (hơn 20 tỷ đồng).

Công ty giải thích nguyên nhân chênh lệch là do ﻿vào ngày 23/4/2025, Công ty đã góp vốn thành lập công ty con là CTCP Vận hành và Bảo trì Cảng PECC2 (PPOM) và bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con kể từ ngày này. Theo quy định của Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Công ty có trách nhiệm lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày này.

Đối với báo cáo tự lập, Công ty áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất từ Quý 2/2025, trên cơ sở kỳ kế toán quý áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính tự lập cho mục đích công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Kết quả kinh doanh cho kỳ 6 tháng được trình bày là lũy kế giữa BCTC tổng hợp (Quý 1/2025) và BCTC hợp nhất (Quý 2/2025).﻿

Đối với báo cáo soát xét, tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, khoản đầu tư vào công ty liên kết được điều chỉnh với giả định là phương pháp vốn chủ sở hữu áp dụng từ ngày Công ty bắt đầu đầu tư vào công ty liên kết, do đó kết quả kinh doanh được tính hợp nhất từ Quý 1/2025.﻿

Với kết quả trong báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, TV2 đã hoàn thành được 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2025.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TV2 hiện đang giao dịch ở mức giá 36.600 đồng/cp, cổ phiếu TV2 bước vào đà suy giảm từ ngày 12/8, kể từ ngày đó đến nay, trong hơn 3 tuần, cổ phiếu TV2 đã giảm gần 11%.﻿

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán- Ảnh 2.

TV2 trúng gói thầu hơn 22.000 tỷ đồng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, ước tính mang về 3.300 tỷ doanh thu

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
TV2, cổ phiếu

