Cổ phiếu SHS tăng vọt lên cao nhất 42 tháng, áp sát đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng mạnh mẽ sau khi vượt đỉnh lịch sử. VN-Index tăng hơn 26 điểm (+1,72%) lên mức 1.557,42 điểm với thanh khoản khớp lệnh trên HoSE lập kỷ lục 44.300 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm sáng với nhiều cổ phiếu tăng kịch trần, trong đó có SHS.

Cổ phiếu này tăng gần 10% phiên 28/7 lên mức 20.400 đồng/cp, cao nhất kể từ giữa tháng 1/2022. Giao dịch sôi động với khối lượng khớp lệnh hơn 43 triệu đơn vị. Từ đầu tháng 7, cổ phiếu SHS đã tăng gần 60% thị giá. Vốn hóa thị trường của công ty chứng khoán này tương ứng đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Đà tăng của SHS được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khởi sắc. Trong quý 2, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 694 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ 2024. Hoạt động tự doanh tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, khi lợi nhuận từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 417,2 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu môi giới chứng khoán đạt 71,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 152,65 tỷ đồng, cũng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 2, dư nợ cho vay của SHS đạt gần 6.300 tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm. Sau khi trừ chi phí, SHS lãi trước thuế 463 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 2/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 788,6 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 57,6% kế hoạch đề ra cho năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHS đạt 17.328 tỷ đồng, tăng 23,5% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của SHS là các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), với số dư cuối kỳ hơn 9.174 tỷ đồng tăng 12,65% so với đầu năm.

Trong danh mục FVTPL của SHS, cổ phiếu chiếm 5.378 tỷ đồng, bao gồm VPB (288 tỷ đồng), TCB (178 tỷ đồng), GEX (427 tỷ đồng), FPT (253 tỷ đồng), HPG (98 tỷ đồng),… Bên cạnh đó, tính đến cuối quý 2/2025, SHS sở hữu 3.053 tỷ đồng trái phiếu và 733,3 tỷ đồng công cụ thị trường tiền tệ.