Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có Quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trước đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025. Lý do là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023 và 2024) của Thuduc House là số âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 25,8 tỷ đồng, giảm 14,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 18,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 33,2 tỷ đồng.

Năm 2025, Thuduc House lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 139,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thuduc House tăng nhẹ 8,2 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 694 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 249,8 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 602 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn gần 138,5 tỷ đồng, chiếm 23% tổng nợ.

Khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận gần 139,7 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng nợ. Trong đó, khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế TP.HCM (nay là Thuế TP.HCM) gần 88,4 tỷ đồng.