Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

05-09-2025 - 14:39 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ 8/9/2025 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có Quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025. Lý do là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023 và 2024) của Thuduc House là số âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 25,8 tỷ đồng, giảm 14,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 18,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 33,2 tỷ đồng.

Năm 2025, Thuduc House lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 139,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thuduc House tăng nhẹ 8,2 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 694 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 249,8 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 602 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn gần 138,5 tỷ đồng, chiếm 23% tổng nợ.

Khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận gần 139,7 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng nợ. Trong đó, khoản phải nộp theo các quyết định của Cục thuế TP.HCM (nay là Thuế TP.HCM) gần 88,4 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại?

VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại? Nổi bật

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm Nổi bật

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

14:38 , 05/09/2025
Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

14:33 , 05/09/2025
Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

14:09 , 05/09/2025
Porsche bị loại khỏi chỉ số blue-chip

Porsche bị loại khỏi chỉ số blue-chip

11:10 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên