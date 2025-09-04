Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu thép tiếp tục “bứt phá”

04-09-2025 - 16:06 PM | Thị trường chứng khoán

Loạt cổ phiếu HPG, HSG, NKG, TLH, … thanh khoản đột biến, tiếp tục tăng “bốc đầu” trong phiên giao dịch 04/9.

Phiên giao dịch 04/9 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thép, trở thành tâm điểm hút vốn của dòng tiền khi hàng loạt mã tăng trần và cận trần, thanh khoản ghi nhận mức cao đột biến.

Dẫn đầu là cổ phiếu HPG của “ông lớn” thép Hòa Phát, tăng 6,04% lên 29.850 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dich khớp lệnh tiếp tục tăng đột biến, đạt hơn 141,4 triệu đơn vị.

Cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục tăng trần 6,89% lên 20.950 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 28,8 triệu đơn vị.

Tương tự, cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim cũng tiếp tục tăng trần 6,78%, lên 18.100 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng mạnh đạt gần 38,2 triệu đơn vị.

Cổ phiếu TLH của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên có phiên tăng trần 6,96%, lên 6.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 1,6 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các mã cổ phiếu SMC +3,19%, VCA +3,61%, HMC +0,42%, …

Cổ phiếu thép tiếp tục “bứt phá”- Ảnh 1.

Cổ phiếu thép đồng loạt tăng bứt phá trong phiên 04/9.

Đà tăng của nhóm thép được củng cố bởi nhiều thông tin tích cực từ thị trường khu vực. Áp lực giảm giá từ thép Trung Quốc hạ nhiệt nhờ Chính phủ Trung Quốc quyết liệt thực hiện các biện pháp cắt giảm sản lượng. Trong tháng 7, sản lượng sản xuất tại nước này đã giảm 4% so với cùng kỳ và tính từ đầu năm, sản lượng giảm 3%.

Sự hạ nhiệt của thép Trung Quốc đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy ngành thép trong nước. Cùng với đó, nửa cuối năm vốn là giai đoạn cao điểm tiêu thụ khi nguồn cung bất động sản cải thiện và giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, càng tạo thêm kỳ vọng cho sự phục hồi toàn ngành.

VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm

Sau phiên điều chỉnh nhẹ, hôm nay (04/9) thị trường chứng khoán “bùng nổ” với dòng tiền mua từ các nhà đầu tư áp đảo đà bán, chỉ số chính VN-Index tích lũy thêm gần 15 điểm, áp sát mốc 1.700 điểm.

Kết phiên 04/9, chỉ số VN-Index tăng 14,99 điểm, lên 1.696,29 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,19 điểm, lên 283 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,8 điểm, lên 111,85 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 43.800 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt gần 39.600 tỷ đồng, tăng hơn 2.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Cổ phiếu thép tiếp tục “bứt phá”- Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán tăng "bốc đầu" trong phiên 04/9, VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu thép, nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, … đồng loạt tăng mạnh hỗ trợ đà tăng trung của thị trường.

Tại nhóm ngân hàng, nhiều mã cổ phiếu tăng bứt phá, như: VCB +2,84%, TPB +2,14%, NAB +2,52%, LPB +2,13%, MSB +3,93%, VPB +1,16%, VIB +1,32%, OCB +1,8%, …

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tăng mạnh, với: SSI +2,3%, HCM +2,95%, CTS +4,38%, …

Cổ phiếu bán lẻ tăng mạnh, với MWG +2,24%, PNJ +2,43%, DGW 1,97%, FRT +1,33%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng mạnh, như: DGC +1,74%, DPM +1,13%, MSN +2,17%, FPT +1,74%, POW +1,21%, VSC +2,18%, GMD +1,63%, TCH +6,62%, DIG +2,01%, KBc +1,77%, VPI +2,99%, …

Ngược dòng thị trường, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn bị nhà đầu tư “chốt lời” mạnh, như: SHB -1,05%, EIB +1,32%, DXG -1,46%, GEX -1,62%, VJC -1,41%, CII -1,04%, …

Theo Nguyên Trang

Nhịp sống thị trường

