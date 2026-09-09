Cổ phiếu TRC bị bán tháo trước thềm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 300%, VN-Index giảm hơn 3 điểm

TRC giảm phiên thứ 4 liên tiếp, thanh khoản đột biến

Trong phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu TRC của CTCP Cao su Tây Ninh trở thành tâm điểm chú ý khi bị nhà đầu tư bán mạnh.

Kết phiên, TRC giảm 4,2%, xuống còn 82.200 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh tăng đột biến lên khoảng 358.500 cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với trạng thái giao dịch thông thường của mã này.

Đây cũng là phiên giảm giá thứ 4 liên tiếp của TRC. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của Cao su Tây Ninh hiện còn khoảng 2.466 tỷ đồng.

Động thái bán mạnh diễn ra trong bối cảnh TRC đang chuẩn bị thực hiện một trong những đợt phát hành cổ phiếu thưởng có tỷ lệ cao nhất trên thị trường thời gian gần đây.

Cổ phiếu TRC bị bán tháo trong phiên 9/9.

Theo thông báo của Cao su Tây Ninh, ngày 16/9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng. Trước đó, ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là 15/9.

Cụ thể, công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 300%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TRC sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, Cao su Tây Ninh dự kiến phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển theo số liệu tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

Sau khi hoàn tất phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh, qua đó đưa vốn điều lệ dự kiến lên 1.200 tỷ đồng, gấp 4 lần hiện tại.

Việc TRC giảm mạnh ngay trước thời điểm thực hiện quyền đáng chú ý trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đã tăng đáng kể trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc chia cổ phiếu thưởng không tự làm tăng giá trị tài sản của cổ đông; giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng đáng chú ý trong phiên hôm nay là cổ phiếu VPL của Vinpearl.

VPL tăng mạnh 4,12%, lên 85.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của mã bất động sản nghỉ dưỡng này.

Cổ phiếu VPL tăng bứt phá cùng thanh khoản đột biến trong những phiên gần đây

Tính trong 4 phiên gần nhất, VPL đã tăng khoảng 9.300 đồng/cổ phiếu, tương đương hơn 12%.

Đà tăng giúp vốn hóa thị trường của Vinpearl lên khoảng 154.044 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị trí của doanh nghiệp này trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường.

Sắc đỏ tiếp đà bao phủ thị trường

Sau phiên tăng mạnh 8,8 điểm hôm 8/9, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng quay lại trạng thái giằng co trong phiên 9/9.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HoSE, trong khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 14.500 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 300 tỷ đồng so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống 1.827,12 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 198 mã giảm giá, trong đó có 4 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 125 mã tăng giá, gồm 3 mã tăng trần.

Nhóm bất động sản tiếp tục trở thành lực cản đáng kể đối với chỉ số khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. VHM giảm 2,04%, VIC giảm 0,76%, BCM giảm 2,59%, KDH giảm 1,16% và DXG giảm 1,74%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được sắc xanh như NLG, VRE, TCH, NVL và VPI.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán tương đối mạnh. LPS giảm 2,94%, VCK giảm 1,16%, VND giảm 1,25%, VCI giảm 2,3% và VIX giảm 1,09%.

Nhóm công nghiệp cũng phân hóa mạnh. HVN giảm 2,88%, VJC giảm 0,79%, VTP giảm 2,14% và DPG giảm 2,97%. Một số mã khác như HHV, CII, VCG và HTN cũng giảm giá.

Trong khi đó, GEE tăng 3,8%, PC1 tăng 1,22%, SHI tăng 1,39%, HAH tăng 1,19% và VGC tăng 1,25%.

Trong bức tranh chung kém tích cực, nhóm ngân hàng nổi lên như một trong những điểm sáng khi sắc xanh chiếm ưu thế, dù mức độ phân hóa vẫn khá rõ.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng đáng chú ý như VCB tăng 1,03% và TCB tăng 1,41%. HDB, STB, BID và ACB cũng duy trì được sắc xanh. Ở chiều ngược lại, CTG, LPB, SSB, TPB, OCB, VIB và MSB điều chỉnh quanh mức 1%.

Trên thị trường hàng hóa quốc tế, giá dầu thô tiếp tục hướng sát mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên, diễn biến nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước lại không hoàn toàn đồng thuận sau phiên tăng mạnh trước đó. GAS tăng 1,54%, BSR tăng 1,3% và PLX tăng nhẹ 0,14%. PVD và PVP đứng giá, trong khi PVT giảm 1,41%.

Hôm nay khối ngoại bán ròng gần 300 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại tập trung “xả” mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị hơn 292 tỷ đồng. Theo sau là VIC (118,36 tỷ đồng), VCB (107,1 tỷ đồng), SHB (64,84 tỷ đồng), STB (58,16 tỷ đồng), VPB (50,11 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 234 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu HDB (109,13 tỷ đồng), TCB (107,19 tỷ đồng), FPT (104,83 tỷ đồng), …