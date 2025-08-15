Cổ phiếu “trùm” đất Thủ Thiêm "phi như tên lửa" 150% sau 4 tháng, doanh nghiệp nói gì?

Thị trường chứng khoán tiếp tục chính phục những ngưỡng điểm cao mới. Trong bối cảnh dòng tiền hưng phấn, nhiều mã cổ phiếu ghi nhận đà tăng mạnh. Một trong số đó là mã CII - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh.

Phiên 14/8 chứng kiến mã CII tăng kịch trần 6,9% lên mức 23.350 đồng/cp ngay từ sớm. Đây đã là phiên thứ 6 liên tiếp thị giá tăng hết biên độ và đóng cửa tại mức giá tím. Tính từ đầu tháng 4/2025 tới nay, cổ phiếu CII đã tăng một mạch hơn 153% để leo lên mức đỉnh cao nhất trong vòng hơn 3 năm trở lại đây.

Việc thị giá tăng trần liên tiếp khiến CII phải có văn bản giải trình. Theo doanh nghiệp, việc giá cổ phiếu tăng trần trong giai đoạn vừa qua là diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của CII vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch đã đề ra, không có sự thay đổi hoặc biến động bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

CII cũng cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

CII được biết đến khi sở hữu quỹ đất "khủng" hơn 96.000 m2, được UBND TP.HCM giao để thực hiện dự án khu đô thị mới, trong đó 90.078 m2 đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm sử dụng ổn định lâu dài để CII xây dựng nhà ở, còn lại 6.053m2 đất sử dụng 50 năm với mục đích xây văn phòng cho thuê.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá khởi điểm. Với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm, cấp xã đang thực hiện lập quy hoạch 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quyết định chủ trương đầu tư.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết hiện 2 dự án có số thu dự kiến 4.168 tỷ đồng cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất là dự án khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2b trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp Sóng Việt thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu khoảng 168 tỷ đồng.

Ngoài ra còn 23 dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất trong năm 2025. Trong đó có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng; 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77của Bộ Chính trị.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, CII mang về doanh thu thuần gần 1.447 tỷ đồng, giảm 8% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 206 tỷ đồng, giảm gần 54%.

Vừa qua, CII đã kết thúc đợt phát hành gần 77 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.