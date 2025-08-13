Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?

Phiên giao dịch ngày 13/8, ngay từ khi mở cửa, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục tăng trần ngay từ khi mở cửa lên mức giá 21.850 đồng/cp và trắng bên bán.

Tính cả phiên hôm nay, cổ phiếu CII đã tăng trần 5 phiên liên tiếp, và đã tăng liên tục từ phiên ngày 1/8. Tính từ đầu tháng 8 tới nay, cổ phiếu CII đã tăng gần 34%. Vốn hóa doanh nghiệp hiện đang ở mức gần 13.700 tỷ đồng.

Cổ phiếu CII tăng trần trong bối cảnh UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất ngoài Thủ Thiêm năm 2025.

Kế hoạch phê duyệt bao gồm 3 lô đất Thủ Thiêm, 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư. Trong đó, TP đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 lô đất Thủ Thiêm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá khởi điểm. Với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm, cấp xã đang thực hiện lập quy hoạch 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quyết định chủ trương đầu tư.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết hiện 2 dự án có số thu dự kiến 4.168 tỷ đồng cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất là dự án khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2b trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp Sóng Việt thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu khoảng 168 tỷ đồng.

Ngoài ra còn 23 dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất trong năm 2025. Trong đó có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng; 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77của Bộ Chính trị.