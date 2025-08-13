Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?

13-08-2025 - 11:04 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?

Tính từ đầu tháng 8 tới nay, cổ phiếu CII đã tăng gần 34%. Vốn hóa doanh nghiệp hiện đang ở mức gần 13.700 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 13/8, ngay từ khi mở cửa, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục tăng trần ngay từ khi mở cửa lên mức giá 21.850 đồng/cp và trắng bên bán.

Tính cả phiên hôm nay, cổ phiếu CII đã tăng trần 5 phiên liên tiếp, và đã tăng liên tục từ phiên ngày 1/8. Tính từ đầu tháng 8 tới nay, cổ phiếu CII đã tăng gần 34%. Vốn hóa doanh nghiệp hiện đang ở mức gần 13.700 tỷ đồng.

Cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm tăng trần 5 phiên liên tiếp, nửa tháng đã 'bốc' 34%: Điều gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Cổ phiếu CII tăng trần trong bối cảnh UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất ngoài Thủ Thiêm năm 2025.

Kế hoạch phê duyệt bao gồm 3 lô đất Thủ Thiêm, 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư. Trong đó, TP đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 lô đất Thủ Thiêm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá khởi điểm. Với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm, cấp xã đang thực hiện lập quy hoạch 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quyết định chủ trương đầu tư.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết hiện 2 dự án có số thu dự kiến 4.168 tỷ đồng cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất là dự án khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2b trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp Sóng Việt thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu khoảng 168 tỷ đồng.

Ngoài ra còn 23 dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất trong năm 2025. Trong đó có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng; 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo CII vừa bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu đang nắm giữ

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông trùm buôn thép bị cưỡng chế thuế hơn 24,2 tỷ đồng: Sẵn 350 tỷ giải quyết ngay

Ông trùm buôn thép bị cưỡng chế thuế hơn 24,2 tỷ đồng: Sẵn 350 tỷ giải quyết ngay Nổi bật

'Ông lớn' dầu khí Việt Nam kích hoạt bước đầu tiên cho siêu dự án 10 tỷ USD xuất khẩu điện sang Singapore, Malaysia

'Ông lớn' dầu khí Việt Nam kích hoạt bước đầu tiên cho siêu dự án 10 tỷ USD xuất khẩu điện sang Singapore, Malaysia Nổi bật

3 tháng sau khi mua lại một công ty AI của Vingroup, 'gã khổng lồ' Qualcomm tiếp tục liên minh với tập đoàn viễn thông top đầu trong nước lập trung tâm phát triển thiết kế gốc

3 tháng sau khi mua lại một công ty AI của Vingroup, 'gã khổng lồ' Qualcomm tiếp tục liên minh với tập đoàn viễn thông top đầu trong nước lập trung tâm phát triển thiết kế gốc

10:04 , 13/08/2025
Vietnam Airlines ký loạt thỏa thuận chiến lược tại Hàn Quốc

Vietnam Airlines ký loạt thỏa thuận chiến lược tại Hàn Quốc

10:00 , 13/08/2025
Doanh nghiệp thép Việt Nam hưởng lợi từ một chính sách đáng chú ý của Trung Quốc, tín hiệu ban đầu đã xuất hiện rõ rệt

Doanh nghiệp thép Việt Nam hưởng lợi từ một chính sách đáng chú ý của Trung Quốc, tín hiệu ban đầu đã xuất hiện rõ rệt

09:21 , 13/08/2025
AIG trao 330 suất Học bổng Cánh Diều Á Châu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

AIG trao 330 suất Học bổng Cánh Diều Á Châu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

08:00 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên