Cổ phiếu Vietjet bật tăng gần hết biên độ sau phiên giảm kỷ lục của thị trường chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo "đút túi" thêm hơn 2.000 tỷ

Sau phiên giao dịch giảm kỷ lục 95 điểm của VN-Index ngày 20/10, thị trường chứng khoán trong ngày 21/10 đã khởi sắc hơn. Trong đó, cổ phiếu VJC của Vietjet có diễn biến tích cực, thậm chí đã từng chạm mức giá trần 186.700 đồng/cp trong phiên.

Hiện nay, cổ phiếu VJC đang giao dịch với mức giá 184.700 đồng/cp, tăng 5,85% với hơn 2 triệu cổ phiếu đã được giao dịch.﻿

Bên cạnh VJC, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đang sở hữu cổ phiếu HDB của HDBank. Hiện nay, cổ phiếu HDB đang có mức giá 30.950 đồng/cp, tăng 2,3%.

Với mức giá này của các cổ phiếu, tài sản chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ﻿trị giá gần 41.400 tỷ đồng, tăng khoảng 2.200 tỷ đồng so với kết phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam ghi nhận khối tài sản tăng ﻿123 triệu USD lên mức 4,3 tỷ USD, xếp hạng 938 trên thế giới.