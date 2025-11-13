Cơ quan chức năng TP HCM đến hiện trường "khu nhà xây trên đất người khác"

Ngày 12-11, một đại diện phường Tân Khánh, TP HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM phối hợp VKSND TP, Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác định hiện trường vụ việc “xây dựng nhà ở trái phép trên đất người khác” do ông Lê Văn Hoàng cùng những cá nhân khác thực hiện tại phường Tân Khánh.

Hoạt động nhằm phục vụ điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng.

Cơ quan chức năng có mặt tại khu đất

Trước đó, ông Trương Minh Ký (SN 1969) ở phường Tân Khánh, TP HCM tố cáo ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) đã có hành vi chiếm đoạt trái phép phần đất 6.465 m2 của ông ở phường Tân Khánh, TP HCM (trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ông Ký khẳng định mình là chủ sử dụng hợp pháp phần đất trên được UBND huyện Tân Uyên (sau là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sử dụng đất này đã được khẳng định thông qua các biên bản của cơ quan chức năng.

Theo ông Ký, từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út đã chiếm đoạt đất, sau đó tự ý phân lô, chuyển nhượng trái phép cho nhiều người. Đặc biệt, bất chấp việc TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 12-2019 cấm thay đổi hiện trạng đất, các bị đơn vẫn tiếp tục xây dựng rầm rộ.

Cận cảnh khu nhà ở

Tính đến tháng 11-2023, TAND TP Tân Uyên đã ghi nhận trên thửa đất đang tranh chấp có tới 48 công trình xây dựng trái phép (gồm 6 căn nhà cấp 3, 30 căn nhà cấp 4 và 2 dãy nhà trọ), hình thành một khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp, gây bức xúc dư luận.

Về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất", ông Ký cho biết tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên đã chấp nhận yêu cầu của ông Ký, tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (những người đã mua nhà/đất từ ông Hoàng) đã cùng kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề phức tạp cần làm rõ.

Đáng chú ý, bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương (đã có hiệu lực pháp luật) nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể là các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án (theo các Điều 174, 228, 280 Bộ Luật Hình sự).

Từ căn cứ này, ngày 28-2-2025, TAND TP Tân Uyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 17 – TP HCM) đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TP HCM) khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm.



