Cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc tại một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (áo sơ mi xanh, đứng giữa) động viên các hộ nhận khoán tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Ảnh: Báo Gia Lai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để phối hợp với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai (mã: FGL) thực hiện giải quyết các kiến nghị của các hộ dân nhận khoán tại Chi nhánh Chư Sê.

Tổ công tác liên ngành gồm Tổ trưởng là Ông Phan Thanh Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Các tổ viên gồm Trưởng, Phó phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thanh tra tỉnh; Cán bộ Công an tỉnh Gia Lai; Trưởng, Phó phòng Nghiệp vụ, Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Sở Tài chính; Phó phòng Quản lý đất, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường;…

Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành là xây dựng kế hoạch, thực hiện việc phối hợp với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai xây dựng phương án giao nhận khoán phù hợp với mặt bằng và mức khoán của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên địa bàn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân; Rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại thực tế của người dân trong quá trình thực hiện trước đây, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, khách quan, đúng quy định pháp luật; Phối hợp với doanh nghiệp làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thống nhất và ký hợp đồng giao nhận khoán, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Tổ công tác liên ngành tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị, việc ký kết hợp đồng giao khoán; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, về giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Chiều 27-5, tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đối thoại với các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai. Buổi đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Vụ việc khiếu kiện của các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai phát sinh từ năm 2019 và hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Quang cảnh buổi đối thoại 27/5/2026. Ảnh: P.D - Báo Gia Lai

Nội dung phản ánh tập trung vào việc đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất để các hộ nhận khoán tự sản xuất, không đồng ý tiếp tục ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty. Đồng thời, yêu cầu Công ty phải bồi thường thiệt hại về tài sản là vườn cà phê, vườn tiêu, vật kiến trúc theo đơn giá của Nhà nước; đền bù thiệt hại, giải quyết đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ khác cho công nhân do Công ty không tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ nhận khoán và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, các hộ nhận khoán cho rằng quá trình cổ phần hóa Công ty chưa được thực hiện đúng quy định. Đặc biệt là liên quan đến điều kiện cổ phần hóa, chính sách ưu đãi cũng như việc chưa tổ chức lấy ý kiến của người lao động và các hộ nhận khoán trước khi tiến hành cổ phần hóa.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận rằng, còn có sự chậm trễ trong quá trình giải quyết vụ việc từ phía chính quyền và doanh nghiệp; đồng thời khẳng định trách nhiệm của chính quyền là phải chủ động vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình.

Để đảm bảo quyền lợi cho hộ nhận khoán, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và hộ dân tính toán, thống nhất mức hỗ trợ hợp lý và xây dựng phương án giao khoán phù hợp nhằm sớm đưa diện tích đất vào sản xuất hiệu quả.

Đối với các hộ dân muốn tiếp tục canh tác bắt buộc phải ký hợp đồng nhận khoán với Công ty vì đây là đất Nhà nước cho doanh nghiệp thuê 50 năm; chính quyền không có thẩm quyền giao đất trực tiếp cho dân.

Chính quyền sẽ phối hợp để xác định mức khoán thực tế và hợp lý theo mặt bằng chung và yêu cầu doanh nghiệp có sự ưu tiên cho bà con. Đối với các hộ không tiếp tục nhận khoán, cần bàn giao đất cho doanh nghiệp để bố trí giao khoán cho các hộ khác có nhu cầu sản xuất; phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, người dân tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Việc triển khai phương án giao khoán cần được thực hiện song song, không chờ kết luận thanh tra cuối cùng, nhằm tránh tình trạng hàng trăm héc ta đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế địa phương.