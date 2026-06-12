Hai doanh nghiệp liên quan lãnh đạo Chứng khoán Thành Công cùng đăng ký bán cổ phiếu TCI

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Chứng khoán Thành Công (MCK: TCI, sàn HoSE).

Theo đó, Sài Gòn 3 Capital vừa đăng ký bán ra gần 21,6 triệu cổ phiếu TCI nhằm mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/6/2026 đến ngày 15/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, Sài Gòn 3 Capital đang sở hữu gần 63,4 triệu cổ phiếu TCI (tỷ lệ 54,79%). Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn gần 41,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36,14%).

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Được biết, ông Nguyễn Đông Hải- Phó Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Thành Công cũng chính là Chủ tịch HĐTV của Sài Gòn 3 Capital.

Đồng thời, bà Phạm Viết Lan Anh- Giám đốc tài chính của Chứng khoán Thành Công đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Sài Gòn 3 Capital.

Cùng chiều diễn biến, Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean cũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu TCI trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2026 đến ngày 15/7/2026.

Nếu giao dịch thành công, Sài Gòn 3 Jean sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,97% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông tại Chứng khoán Thành Công.

Về nhân sự, ông Nguyễn Khánh Linh- Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Chứng khoán Thành Công hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV của Sài Gòn 3 Jean.

Tính đến ngày 31/3/2026, cả 3 doanh nghiệp gồm Chứng khoán Thành Công, Sài Gòn 3 Capital và Sài Gòn 3 Jean đều đang là công ty con của Công ty CP Đầu tư SGI Holdings (MCK: SGI, sàn UPCoM).

Theo tìm hiểu, SGI Holdings tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group, hoạt động kinh doanh chính của công ty là hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Cũng tính đến thời điểm cuối quý I/2026, vốn điều lệ của SGI Holdings đang ở mức hơn 754,6 tỷ đồng. Trong đó có 3 cổ đông lớn gồm ông Nguyễn Quốc Việt- Thành viên HĐQT điều hành, ông Phạm Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành và Công ty CP Đầu tư Hưng Phúc.



