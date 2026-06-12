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TCBS chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP cho 28 cán bộ nhân viên

| | Thị trường chứng khoán

TCBS sẽ phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP cho 28 cá nhân có tên trong danh sách. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Công ty công bố danh sách 28 cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP đợt này. Số lượng cổ phiếu phân bổ cho mỗi người dao động từ 6.000 đến gần 57.000 đơn vị. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - người vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/7/2026, dự kiến được mua 46.261 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 27.744,5 tỷ đồng.

TCBS chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP cho 28 cán bộ nhân viên - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 26/5 vừa qua, TCBS đã hoàn tất phân phối hơn 462,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 19.125 cổ đông, còn lại 3.392 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 4.623,2 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2024.

Liên quan đến việc biến động nhân sự cấp cao gần đây, sau khi bà Nguyễn Thị Thu Hiền rời ghế Tổng giám đốc để giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, TCBS bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang đảm nhận chức vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 1/7/2026.

Bà Trần Thu Trang là Cử nhân Học viện Tài chính Hà Nội, đã có hơn 15 năm đồng hành cùng với Techcombank và TCBS từ những ngày đầu thành lập cho tới hiện nay.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, TCBS mang về hơn 2.783,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận hơn 532,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 1.228,6 tỷ đồng, tăng 67,9%; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng từ hơn 361 tỷ đồng lên hơn 480,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TCBS báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 1.147,6 tỷ đồng, tăng 13,5% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TCBS tăng 10% so với đầu năm, lên mức gần 88.665 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận hơn 44.754,4 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán hơn 32.248,9 tỷ đồng, lần lượt chiếm 50,5% và 36,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 43.198,5 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn gần 37.356,3 tỷ đồng, chiếm 86,5% tổng nợ.


PV

An ninh tiền tệ

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