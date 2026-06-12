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SSI đóng cửa chi nhánh

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SSI đóng cửa chi nhánh

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đóng cửa Chi nhánh, SSI phải báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa cho UBCKNN.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thực hiện thủ tục đóng cửa Chi nhánh Mỹ Đình.

Văn bản của UBCKNN ghi rõ đã nhận được Hồ sơ đề nghị đóng của Chi nhánh Mỹ Đình của Chứng khoán SSI theo Giấy đề nghị ngày 02/6/2026. Công ty được thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh theo quy định pháp luật và theo phương án đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất việc đóng cửa Chi nhánh Mỹ Đình, SSI phải báo cáo kết quả thực hiện đóng cửa và gửi bản gốc quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình và các quyết định sửa đổi, bổ sung cho UBCKNN theo quy định.

Trước đó, HĐQT SSI đã thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Mỹ Đình do thay đổi phương thức kinh doanh. Hồi đầu năm 2025, SSI đã chi khoảng 450 tỷ đồng để sở hữu tòa nhà văn phòng 19 tầng tại tổ hợp Mỹ Đình Pearl (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo dự kiến, tòa nhà sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026 này.

Hiện, trụ sở chính công ty đặt tại số 72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, Chi nhánh Hà Nội của SSI đặt tại số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm – một trong những điểm giao dịch chủ lực ngoài trụ sở chính.

An Thái

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