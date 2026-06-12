Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 500 tỷ đồng trong phiên VN-Index quay đầu giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá khởi sắc trong phần lớn thời gian phiên 12/6, trước khi bất ngờ chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index đảo chiều giảm 7 điểm, lùi về 1.792 điểm. Thanh khoản có phần cải thiện với giá trị khớp lệnh riêng HoSE đạt khoảng 14.620 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài bán ròng 486 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 476 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHB với giá trị khoảng 53 tỷ đồng. Xếp sau là FPT với 51 tỷ đồng, ACB gần 50 tỷ đồng, VNM khoảng 47 tỷ đồng và MSB gần 45 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 89 tỷ đồng. Theo sau là VHM khoảng 78 tỷ đồng, MBB gần 59 tỷ đồng, MWG khoảng 58 tỷ đồng và VPB gần 56 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 1 tỷ đồng

Tại chiều mua, lực mua ròng tập trung chủ yếu tại PVI với giá trị khoảng 7 tỷ đồng và PVS khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, SHS cũng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng, trong khi MST và IDC ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, CEO bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 6 tỷ đồng, tiếp đến là MBS gần 5 tỷ đồng. Các mã VFS, C69 và NTP cũng nằm trong danh sách bị bán ròng, song giá trị đều dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 11 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhẹ tại TVN với giá trị khoảng 1 tỷ đồng, F88 gần 1 tỷ đồng, AIG và QNS đều dưới 1 tỷ đồng, còn SGP được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại MSR với giá trị gần 16 tỷ đồng. Các mã GDA, BCR, ABI và IDP cũng bị bán ròng nhưng giá trị không lớn, đều dưới 1 tỷ đồng.﻿