SpaceX gọi vốn lịch sử, tỉ phú Elon Musk chạm mốc tài sản chưa từng có

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) được CNBC trích dẫn, SpaceX đang huy động khoản vốn kỷ lục 75 tỉ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bằng việc bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá cố định 135 USD/cổ phiếu.

Thương vụ định giá SpaceX ở mức 1,77 ngàn tỉ USD, biến đây thành công ty lớn thứ bảy tại Mỹ, vượt qua cả hãng xe điện Tesla của chính ông Musk.

Khối tài sản từ lượng cổ phần tại SpaceX đạt 866,5 tỉ USD kết hợp cùng khoảng 320 tỉ USD từ Tesla giúp ông Elon Musk trở thành tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên trên thế giới.

Tỉ phú Elon Musk theo dõi trận chung kết giải vô địch vật NCAA ngày 22-3-2025 tại Philadelphia - Mỹ. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn TASS cho biết SpaceX đã công bố mức giá cùng số lượng cổ phiếu cụ thể trước khi phát hành vào ngày 11-6 (giờ Mỹ). Toàn bộ cổ phiếu của hãng bắt đầu được giao dịch công khai trên sàn điện tử Nasdaq Mỹ từ ngày 12-6 dưới mã SPCX.

Nhận định về sự kiện tài chính này, Phó biên tập chuyên mục Tài sản tại Forbes Wealth Matt Durot nói: "Người giàu thứ hai thế giới hiện chỉ sở hữu khoảng gần 300 tỉ USD, tức là chưa bằng một phần ba tài sản tiềm năng mà ông Musk có thể đạt được".

Theo SpaceX, doanh thu quý I/2026 của công ty tăng 15%, lên 4,69 tỉ USD so với 4,07 tỉ USD năm trước. Doanh thu cả năm 2025 cũng tăng 33%, lên mức 18,67 tỉ USD. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ ròng 4,28 tỉ USD trong quý gần nhất sau khi đã lỗ 4,94 tỉ USD vào năm 2025.

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, SpaceX lỗ lũy kế khoảng 41,3 tỉ USD và đưa ra lời cảnh báo cho giới đầu tư về khả năng sinh lời trong tương lai.

Chi phí vốn quý I/2026 của hãng đạt 10,1 tỉ USD, trong đó có 7,7 tỉ USD tập trung đầu tư cho mảng trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi sáp nhập với bộ phận xAI vào tháng 2. Mảng internet vệ tinh Starlink hiện chiếm phần lớn doanh thu và là đơn vị duy nhất có lãi của công ty.

Tên lửa hạng nặng Falcon 9 của SpaceX rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 6-2-2018. Ảnh: AP.

Goldman Sachs là ngân hàng dẫn đầu trong đợt phát hành này, tiếp theo là Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase. Với việc nắm giữ hơn 82% quyền biểu quyết, tỷ phú Elon Musk nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với Hội đồng quản trị SpaceX.

Nhà phân tích Timothy Horan của hãng Oppenheimer viết về SpaceX: "Đây là công ty AI tích hợp theo chiều dọc duy nhất sở hữu nguồn vốn, dữ liệu, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phần cứng, năng lực sản xuất cùng tài năng kỹ thuật cần thiết".