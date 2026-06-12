Một ngân hàng lần đầu lợi nhuận giảm sau 13 năm, vẫn chi hơn 10.000 tỉ đồng trả cổ tức

VN-Index phiên sáng 12/6 lấy lại mốc 1.800 điểm nhờ dòng tiền quay vào nhóm ngân hàng và chứng khoán, trong bối cảnh khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ năm liên tiếp.

Về cổ tức, tâm điểm cổ tức hôm nay là ACB, ngân hàng chốt quyền chi trả gần 3.600 tỷ đồng tiền mặt và phát hành thêm gần 668 triệu cổ phiếu, bất chấp một năm lợi nhuận đi lùi.

ACB chốt quyền hôm nay: 700 đồng tiền mặt và thêm 13 cổ phiếu mỗi 100 cổ phiếu

Ngày 12/6/2026 là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức năm 2025 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB). Ngày đăng ký cuối cùng là 16/6, ngày thanh toán tiền mặt dự kiến 23/6. Tổng tỷ lệ cổ tức là 20%, gồm hai phần: 7% bằng tiền mặt, tương ứng 700 đồng mỗi cổ phiếu, và 13% bằng cổ phiếu, tức cứ 100 cổ phiếu đang nắm giữ sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Tổng giá trị đợt phân phối này đạt 10.273 tỷ đồng, theo công bố của ngân hàng.

Phần cổ tức bằng cổ phiếu đòi hỏi ACB phát hành gần 668 triệu cổ phần mới, nâng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại ngày 31/12/2025 sau khi trích các quỹ.

Mức 20% này thấp hơn giai đoạn 2020-2024, khi ACB duy trì cổ tức ổn định 25% mỗi năm (10% tiền mặt + 15% cổ phiếu). Tuy nhiên, ngân hàng đã công bố kế hoạch nâng cổ tức năm 2026 trở lại mức 25%, trong đó 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Cổ tức ACB qua các năm, tỷ lệ % trên mệnh giá, theo công bố tại ĐHĐCĐ ACB 2026.

Năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 19.539 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 15.625 tỷ đồng, cũng giảm 7%. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 ACB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm. Nguyên nhân chính là chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt trong quý IV, gấp 13 lần cùng kỳ. Với tổng chi trả cổ tức 10.273 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả trên lợi nhuận sau thuế ước khoảng 66%. Sang năm 2026, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 22.269 tỷ đồng, tăng 14%, và đã công bố sẽ nâng cổ tức lên 25%.

VN-Index phiên sáng 12/6: lấy lại 1.800 điểm nhưng nội tại chưa khởi sắc

Tính đến 11:30, VN-Index đạt 1.803,19 điểm, tăng 4,58 điểm, tương đương 0,25% so với tham chiếu. Chỉ số mở cửa cao ở 1.813,07 điểm rồi thu hẹp dần, vùng thấp nhất phiên là 1.800,86 điểm. Giá trị khớp lệnh buổi sáng đạt 6.985 tỷ đồng, thấp so với một phiên bình thường.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm: 143 mã giảm giá, 127 mã tăng, hai mã giảm sàn và một mã tăng trần trong số 352 mã có giao dịch trên HOSE. Dòng tiền dẫn dắt chỉ số tập trung vào nhóm ngân hàng và chứng khoán, sau khi phiên hôm qua thuộc về nhóm khu công nghiệp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với 31 triệu cổ phiếu bán ra, so với 23,2 triệu mua vào.