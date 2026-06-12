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Đầu tư Flexfin nâng sở hữu lên hơn 7% vốn Chứng khoán Dầu khí

| | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Flexfin đã mua vào 845.600 cổ phiếu PSI trong phiên 8/6/2026, qua đó nâng sở hữu lên mức 4,29 triệu cổ phiếu chiếm 7,17% vốn Chứng khoán Dầu khí.

Công ty TNHH Đầu tư Flexfin vừa báo cáo việc tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI, sàn HNX).

Theo đó, Đầu tư Flexfin đã mua vào 845.600 cổ phiếu PSI trong phiên 8/6/2026, qua đó nâng sở hữu từ 3,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,76%) lên mức 4,29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,17%).

Trước đó, Đầu tư Flexfin đã mua vào 488.300 cổ phiếu PSI trong phiên 28/5, qua đó nâng sở hữu từ 2,95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 3,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,76%) để trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Dầu khí.

Đầu tư Flexfin nâng sở hữu lên hơn 7% vốn Chứng khoán Dầu khí - Ảnh 1.

Công ty TNHH Đầu tư Flexfin được thành lập tháng 1/2024 ban đầu hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, đăng ký ngành nghề hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) chi tiết: hoạt động mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ (không bao gồm đòi nợ thuê).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 101 tỷ đồng do ông Bùi Thanh Bình nắm 40,59%, Nguyễn Tiến Đạt và Lê Văn Minh mỗi người nắm 29,7%. Trong đó ông Bùi Thanh Bình giữ chức Tổng giám đốc.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang công ty trách nhiệm hữu hạn do ông Hoàng Đức Hiệp làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp là ông Vũ Duy Khánh sinh năm 2002.

Về hoạt động kinh doanh, Chứng khoán Dầu Khí ghi nhận doanh thu hoạt động 128 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó đóng góp chính là hoạt động tự doanh với gần 35 tỷ đồng, tăng 25%; lãi từ các khoản đầu tư HTM còn tăng 96% chiếm 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng 81%, chiếm 22 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động chiếm 49 tỷ đồng, tăng 9%. Kết quả, PSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của PSI đạt 4.123 tỷ đồng, trong đó các khoản cho vay chiếm 1.553 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm 1.626 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá gốc 427 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi (401 tỷ đồng).

Danh mục tài sản AFS có quy mô 134 tỷ đồng theo giá gốc, giá trị hợp lý thấp hơn 46%. Dư nợ margin của PSI ở mức 1.454 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.


PV

An ninh tiền tệ

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