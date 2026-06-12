Ông Trịnh Văn Quyết ký kết loạt đối tác sau chiến thắng của Hàn Quốc tại World Cup

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết đã chia sẻ những thông tin chi tiết về Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư do Tập đoàn FLC tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Diễn ra trong bối cảnh hưng phấn khi đội tuyển Hàn Quốc vừa có chiến thắng tại trận ra quân World Cup, sự kiện này đánh dấu bước khởi động lại các hoạt động xúc tiến quốc tế quy mô lớn của FLC sau nhiều năm vắng bóng.

Lý giải việc chọn Hàn Quốc làm điểm đến ưu tiên cho sự trở lại này, ông Trịnh Văn Quyết dẫn chứng bằng những con số cụ thể về mối quan hệ kinh tế - du lịch song phương. Hàn Quốc hiện không chỉ là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam mà còn là thị trường cung cấp nguồn khách du lịch khổng lồ.

Năm qua, trong số 29,5 triệu người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, đã có hơn 4,3 triệu lượt khách chọn Việt Nam làm điểm đến. "Nghĩa là cứ 7 người Hàn rời quê hương đi du lịch, thì có 1 người đến Việt Nam", ông Quyết chia sẻ.

Chân dung khách du lịch Hàn Quốc cũng đang thay đổi. Họ không chỉ đến Việt Nam một lần để tham quan mà có xu hướng quay lại nhiều lần để trải nghiệm các dịch vụ cao cấp như chơi golf, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư và kết nối kinh doanh.

Trước làn sóng dịch chuyển và nhu cầu đa dạng từ thị trường Hàn Quốc, FLC tự tin đang nắm giữ lợi thế lớn nhờ hệ sinh thái tích hợp quy mô.

Với các dự án trải dài tại nhiều vùng du lịch đắc địa của Việt Nam, FLC sở hữu một mô hình khép kín từ resort, sân golf, khách sạn cho đến dịch vụ hàng không. Trong đó, Bamboo Airways được xem là "cây cầu" trọng yếu kết nối hệ sinh thái này với thị trường Hàn Quốc, tạo ra một hành trình trải nghiệm liền mạch cho du khách và nhà đầu tư.

Ngay tại diễn đàn, tính thiết thực của chiến lược này đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt biên bản hợp tác quan trọng giữa các đơn vị thành viên FLC và đối tác quốc tế. Cụ thể, Bamboo Airways đã bắt tay cùng RAKSO Holdings để hợp tác toàn diện về hàng không, du lịch và dịch vụ, qua đó tăng cường kết nối Việt - Hàn. Trong mảng lưu trú, FLC Hotels & Resorts ký kết cùng HanaTour Service nhằm đưa trực tiếp dòng khách Hàn Quốc đến hệ thống quần thể nghỉ dưỡng FLC, đồng thời hợp tác với Parata Air để xúc tiến thị trường khách quốc tế. Bên cạnh đó, FLC Biscom cũng đạt thỏa thuận với DATRIP trong việc nâng cao trải nghiệm hội viên và mở rộng tệp khách hàng vượt biên giới.

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư của FLC tại Seoul thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu. Sự kiện có sự hiện diện của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan ngoại giao, tỉnh thành, hiệp hội, định chế tài chính và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Trịnh Văn Quyết kỳ vọng sự kiện lần này, cùng các hợp tác chiến lược vừa được ký kết, sẽ tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ luồng giao thương kinh tế, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.