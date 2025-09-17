Có tiền là chưa đủ: 10 thứ bắt buộc phải xem kỹ trước khi mua nhà!

Mua căn hộ đầu tiên là cột mốc lớn của nhiều người trẻ: vừa là niềm vui “an cư lạc nghiệp”, vừa là áp lực tài chính cực lớn. Thế nhưng, không ít trường hợp mới ở được vài tháng đã muốn bán tháo hoặc chuyển đi vì vướng phải những lỗi cơ bản, từ nhà bí, thiếu sáng cho tới phí phát sinh vượt tầm kiểm soát.

Để tránh “dở khóc dở cười”, đây là 10 điều nhất định phải check kỹ khi đi xem nhà lần đầu.

Ảnh minh hoạ

1. Ánh sáng tự nhiên

Một căn hộ sáng sủa, có cửa sổ hoặc ban công đón ánh sáng trời sẽ giúp tiết kiệm điện, hạn chế ẩm mốc. Nếu ngay cả ban ngày cũng phải bật đèn, đó là tín hiệu căn hộ bị thiếu sáng hoặc thiết kế chưa hợp lý.

2. Hướng gió & độ thoáng

Căn hộ có đối lưu gió sẽ luôn mát mẻ, thoải mái. Nếu bí gió, mùa hè sẽ ngột ngạt, chi phí điều hoà đội lên, chưa kể ảnh hưởng sức khoẻ.

Ảnh minh hoạ

3. Hành lang & lối thoát hiểm

Hành lang đủ rộng, có ánh sáng và thông gió tốt tạo cảm giác an toàn. Đừng quên mở thử cửa thoát hiểm, bởi nhiều nơi chỉ để “trang trí” chứ thực tế khoá chặt.

4. Thang máy

Một chung cư có 500 căn hộ nhưng chỉ 2 thang máy thì chắc chắn là “ác mộng” giờ cao điểm. Khi đi xem, hãy hỏi kỹ: bao nhiêu thang/bao nhiêu căn, tốc độ vận hành ra sao, có thường xuyên bảo trì không.

5. Chỗ gửi xe

Đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Rất nhiều toà quy định 1 căn hộ chỉ có 1 chỗ để ô tô, ai mua thêm phải… bốc thăm hoặc chờ người khác nhượng lại. Xe máy cũng vậy. Ngoài ra, hãy check phí gửi hàng tháng. Có những nơi phí ô tô ngang tiền thuê nhà trọ.

Ảnh minh hoạ

6. Cư dân xung quanh

Hàng xóm quyết định vibe sống. Một khu toàn hộ gia đình trẻ, có cộng đồng ổn định sẽ rất khác so với nơi chủ yếu cho thuê ngắn hạn, ra vào liên tục. Hãy quan sát, hỏi bảo vệ, hoặc thử check group cư dân trên Facebook để cảm nhận.

7. Tiện ích nội khu

Hồ bơi, gym, khu vui chơi, siêu thị mini… là điểm cộng. Nhưng không ít nơi tiện ích chỉ “vẽ” trên brochure, khi bàn giao lại không vận hành. Đi xem vào buổi tối hoặc cuối tuần để thấy thực tế cư dân sử dụng ra sao.

8. Tiện ích ngoại khu & giao thông

Hãy thử mô phỏng một ngày sống: sáng đi làm mất bao lâu, tối có dễ mua đồ ăn, cuối tuần con cái đi học gần không. Quan trọng nhất: check đường vào khu, nhiều chung cư giá rẻ nhưng nằm trong hẻm nhỏ, kẹt xe triền miên.

9. Pháp lý & hợp đồng

Một trong những thứ quan trọng nhất. Hỏi rõ: căn hộ đã có sổ hồng chưa, thời hạn sở hữu bao nhiêu năm, có bị dính quy hoạch gì không. Nếu chưa có sổ, cần xem lý do và tiến độ. Đừng chỉ nghe lời môi giới.

10. Phí quản lý & chi phí ẩn

Nhiều người chỉ nhìn vào giá bán, đến khi dọn vào mới “ngã ngửa” vì phí quản lý cao, phí bảo trì, phí hồ bơi, phí gửi xe… cộng lại cả chục triệu mỗi tháng. Trước khi đặt cọc, nhất định phải hỏi rõ toàn bộ bảng phí.

Lời kết

Mua căn hộ đầu tiên giống như chọn người bạn đồng hành dài hạn: nhìn đẹp thôi chưa đủ, mà còn phải xem kỹ bên trong, cả hiện tại lẫn chi phí tương lai. Một checklist nhỏ có thể giúp bạn tiết kiệm được cả trăm triệu và tránh cảnh “hối hận ngay sau khi ký hợp đồng”.