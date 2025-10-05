Cố tiết kiệm vẫn tiêu hết 100 triệu/tháng, cô gái ở Đồng Nai tiết lộ mức thu nhập khiến tất cả giật bắn mình

Mức chi tiêu phụ thuộc vào mức thu nhập vốn là chuyện thường tình, cũng không có gì quá khó hiểu. Người kiếm 100 triệu/tháng sẽ có cách tiêu tiền cùng mức sống khác với người thu nhập 15-20 triệu/tháng. Vấn đề cần quan tâm không phải là tiêu bao nhiêu, mà tỷ lệ chi tiêu - tiết kiệm thế nào.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái về độ chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, đã khiến tất cả sửng sốt.

Thu nhập 26,5 triệu, chi tiêu trả nợ hết 100 triệu mỗi tháng

Cụ thể, cô cho biết: “Thực sự bây giờ em rối quá, mong mọi người sáng suốt cho em lời khuyên với ạ.

Thu nhập hàng tháng của em khoảng 26,5 triệu, nhưng em có khoản vay tín chấp, thế chấp ở ngân hàng, thẻ tín dụng nữa. 1 tháng cả tiền sinh hoạt, tiền trả các khoản nợ lên tới 100 triệu. Tháng nào cũng lấy chỗ này đập chỗ kia, chủ yếu là tiền trả nợ chứ chi tiêu em đã cố tiết kiệm, cũng không nhiều. Trung bình mỗi tháng em âm tận 73 triệu. Em cũng có tài sản nhưng hiện lại không bán được để lấy tiền trang trải nợ nần, em đang túng quẫn quá.

Ảnh minh họa

Em sống gần khu công nghiệp ở Biên Hòa, Đồng Nai. Giờ em có nên liều vay thêm để kinh doanh buôn bán đồ ăn, kiếm tiền không ạ. Em còn độc thân, chưa lấy chồng ạ”.

Đọc những lời trải lòng này, nhiều người cũng rơi vào bế tắc… Khoản tiền thâm hụt hàng tháng quá nhiều đến mức chẳng ai nghĩ được ra phương án nào khác ngoài việc xin hỗ trợ từ gia đình.

“Đang nợ đầm đìa, âm tiền hàng tháng thì làm sao vay thêm được tiền mà làm ăn gì hả em ơi. Mà kể cả có vay được thì cũng chỉ vay nóng, lãi cao lắm, càng lún sâu vào nợ hơn thôi. Tốt nhất là nhờ người thân giúp, trả bớt nợ được ít nào hay ít đó rồi tập trung làm việc trả lại người thân sau. Thu nhập 26,5 triệu/tháng tầm này thì cũng không phải thấp” - Một người khuyên.

“Không biết làm gì mà nợ tới chừng đó nữa. Giờ lo trả nợ thôi, chứ vay thêm thì thêm áp lực, cũng chẳng còn đầu óc tâm trí mà kinh doanh đâu, lỡ dở có khi còn ảnh hưởng cả thu nhập chính” - Một người đồng tình.

“Âm 73 triệu/tháng thì mình cũng không biết phải khuyên gì nữa. Vay ngân hàng thì cũng không xin giãn nợ được, thử vay người quen bạn bè trả hết nợ có lãi thôi, hoặc chấp nhận nợ xấu để gom tiền làm ăn, rồi trả sau chứ chẳng còn cách nào khác” - Một người thở dài.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

1 - Gom nợ về 1 mối

Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Ảnh minh họa

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi cao trước. Đồng thời nếu có thể, hãy xin giãn nợ với những khoản nợ lãi thấp hoặc không có lãi.

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.