Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố tiết kiệm vẫn tiêu hết 100 triệu/tháng, cô gái ở Đồng Nai tiết lộ mức thu nhập khiến tất cả giật bắn mình

05-10-2025 - 09:44 AM | Lifestyle

Đặt mức chi tiêu và mức thu nhập lên bàn cân, nhiều người chỉ biết thốt lên: “Trời ơi…”.

Mức chi tiêu phụ thuộc vào mức thu nhập vốn là chuyện thường tình, cũng không có gì quá khó hiểu. Người kiếm 100 triệu/tháng sẽ có cách tiêu tiền cùng mức sống khác với người thu nhập 15-20 triệu/tháng. Vấn đề cần quan tâm không phải là tiêu bao nhiêu, mà tỷ lệ chi tiêu - tiết kiệm thế nào.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái về độ chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, đã khiến tất cả sửng sốt.

Thu nhập 26,5 triệu, chi tiêu trả nợ hết 100 triệu mỗi tháng

Cụ thể, cô cho biết: “Thực sự bây giờ em rối quá, mong mọi người sáng suốt cho em lời khuyên với ạ.

Thu nhập hàng tháng của em khoảng 26,5 triệu, nhưng em có khoản vay tín chấp, thế chấp ở ngân hàng, thẻ tín dụng nữa. 1 tháng cả tiền sinh hoạt, tiền trả các khoản nợ lên tới 100 triệu. Tháng nào cũng lấy chỗ này đập chỗ kia, chủ yếu là tiền trả nợ chứ chi tiêu em đã cố tiết kiệm, cũng không nhiều. Trung bình mỗi tháng em âm tận 73 triệu. Em cũng có tài sản nhưng hiện lại không bán được để lấy tiền trang trải nợ nần, em đang túng quẫn quá.

Cố tiết kiệm vẫn tiêu hết 100 triệu/tháng, cô gái ở Đồng Nai tiết lộ mức thu nhập khiến tất cả giật bắn mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em sống gần khu công nghiệp ở Biên Hòa, Đồng Nai. Giờ em có nên liều vay thêm để kinh doanh buôn bán đồ ăn, kiếm tiền không ạ. Em còn độc thân, chưa lấy chồng ạ”.

Đọc những lời trải lòng này, nhiều người cũng rơi vào bế tắc… Khoản tiền thâm hụt hàng tháng quá nhiều đến mức chẳng ai nghĩ được ra phương án nào khác ngoài việc xin hỗ trợ từ gia đình.

“Đang nợ đầm đìa, âm tiền hàng tháng thì làm sao vay thêm được tiền mà làm ăn gì hả em ơi. Mà kể cả có vay được thì cũng chỉ vay nóng, lãi cao lắm, càng lún sâu vào nợ hơn thôi. Tốt nhất là nhờ người thân giúp, trả bớt nợ được ít nào hay ít đó rồi tập trung làm việc trả lại người thân sau. Thu nhập 26,5 triệu/tháng tầm này thì cũng không phải thấp” - Một người khuyên.

“Không biết làm gì mà nợ tới chừng đó nữa. Giờ lo trả nợ thôi, chứ vay thêm thì thêm áp lực, cũng chẳng còn đầu óc tâm trí mà kinh doanh đâu, lỡ dở có khi còn ảnh hưởng cả thu nhập chính” - Một người đồng tình.

“Âm 73 triệu/tháng thì mình cũng không biết phải khuyên gì nữa. Vay ngân hàng thì cũng không xin giãn nợ được, thử vay người quen bạn bè trả hết nợ có lãi thôi, hoặc chấp nhận nợ xấu để gom tiền làm ăn, rồi trả sau chứ chẳng còn cách nào khác” - Một người thở dài.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

1 - Gom nợ về 1 mối

Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Cố tiết kiệm vẫn tiêu hết 100 triệu/tháng, cô gái ở Đồng Nai tiết lộ mức thu nhập khiến tất cả giật bắn mình- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi cao trước. Đồng thời nếu có thể, hãy xin giãn nợ với những khoản nợ lãi thấp hoặc không có lãi.

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

Căn hộ 42m2 gây sốt của cô gái sống 1 mình: Không TV, không bàn trà nhưng ai cũng phải thừa nhận đây là cuộc sống mơ ước

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạp chí nổi tiếng của Anh "chấm" khu phố cạnh chợ Bến Thành "đỉnh nhất Việt Nam"

Tạp chí nổi tiếng của Anh "chấm" khu phố cạnh chợ Bến Thành "đỉnh nhất Việt Nam" Nổi bật

Suzy chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày nhưng làn da luôn căng mọng collagen nhờ chăm nạp 3 món chống già, giảm cân: Nhiều món dân dã có đầy chợ Việt

Suzy chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày nhưng làn da luôn căng mọng collagen nhờ chăm nạp 3 món chống già, giảm cân: Nhiều món dân dã có đầy chợ Việt Nổi bật

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International

09:17 , 05/10/2025
Diễn viên 'Tử chiến trên không' ly hôn sau 1 tuần cưới, giờ viên mãn bên vợ trẻ

Diễn viên 'Tử chiến trên không' ly hôn sau 1 tuần cưới, giờ viên mãn bên vợ trẻ

08:58 , 05/10/2025
Điều Trấn Thành lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật

Điều Trấn Thành lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật

08:39 , 05/10/2025
Cú sốc lớn nhất sau khi làm bàn bếp: 9 người thì 10 người rơi vào cảnh tréo ngoe này

Cú sốc lớn nhất sau khi làm bàn bếp: 9 người thì 10 người rơi vào cảnh tréo ngoe này

08:34 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên