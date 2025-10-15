Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD

15-10-2025 - 00:11 AM | Doanh nghiệp

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD

Hiện có 4 người trong ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech bị công an TP Hà Nội khởi tố, bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hoà Bình, Cố vấn cấp cao, Phó Chủ tịch Kỹ thuật và Giám đốc tài chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

9 bị can còn lại gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Hiện có 4 người trong ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech bị công an TP Hà Nội khởi tố là ông Bình (Chủ tịch kiêm người sáng lập) ông Đào Minh Phú (Cựu Tổng Giám đốc, hiện là Cố vấn cấp cao cho HĐQT), ông Nguyễn Hữu Tuất (Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech kiêm Tổng Giám đốc NextPay Group), bà Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Tài chính Tập đoàn NextTech Group của các doanh nhân công nghệ.

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD- Ảnh 1.

4 người trong ban lãnh đạo bị khởi tố.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú sinh năm 1980, là một nhân vật đáng chú ý.

Năm 2022, vị trí TGĐ NextTech được chuyển từ Shark Bình sang ông Đào Minh Phú. Và từ tháng 4/2024 đến nay, vị trí này do ông Đào Mạnh Dũng đảm nhận. Ông Phú trở thành Cố vấn cấp cao cho HĐQT.

Quãng thời gian thay đổi TGĐ này cũng xuất hiện sự biến động lớn về vốn điều lệ của NextTech. Cụ thể, tháng 10/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng.﻿

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD- Ảnh 2.

Ông Đào Minh Phú (ngoài cùng bên phải).

Ông Phú không phải là cái tên xa lạ trong giới Poker Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Ông đã gắn bó với môn thể thao này từ năm 2019. Ngoài ra, doanh nhân 8X này còn tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ông đạt nhiều vị trí cao trong nhiều tournament thuộc hệ thống của Asian Poker Tour (APT).

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD- Ảnh 3.

Tại giải đấu Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức tại Quảng Nam, ông Đào Minh Phú giành chức vô địch và mang về số tiền 1,67 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) sau khi vượt qua nhiều tay chơi Poker hàng đầu thế giới.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép

Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép Nổi bật

Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới

Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới Nổi bật

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời"

Nền kinh tế thiệt hại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm vì bão lũ, một DN Việt dùng dữ liệu và công nghệ "bắt mạch ông trời"

00:06 , 15/10/2025
Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

00:04 , 15/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 15/10: Những doanh nghiệp thép, điện đầu tiên công bố; nhiều kết quả bất ngờ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 15/10: Những doanh nghiệp thép, điện đầu tiên công bố; nhiều kết quả bất ngờ

00:03 , 15/10/2025
Công ty xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

Công ty xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

00:03 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên