Coca-Cola khẳng định cam kết đầu tư, phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngày 23/09, Ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca‑Cola đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tại New York, nhân chuyến dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Lương Cường. Tại sự kiện, đại diện Coca-Cola cho biết công ty cam kết tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bền vững và đồng hành lâu dài cùng sự tăng trưởng của Việt Nam.

Công ty bày tỏ niềm vinh dự khi được là một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên tái đầu tư vào Việt Nam năm 1994. Sau 31 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Coca-Cola là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong ngành nước giải khát, vận hành các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, hợp tác cùng 1 triệu nhà bán lẻ, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Trong số các cam kết đầu tư, mới đây nhất là việc Coca-Cola đã khánh thành nhà máy sản xuất trị giá 136 triệu USD tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Tây Ninh vào tháng 7 vừa qua. Đây là cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, với diện tích 19 ha, được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, đạt tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm. Đặc biệt, nhà máy Tây Ninh còn là cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED Gold, nhờ việc tích hợp nhiều giải pháp bền vững về năng lượng, làm mát và sử dụng năng lượng tái tạo. Các cam kết này là minh chứng rõ nét cho niềm tin của Coca-Cola vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đặc biệt là thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng sản xuất.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca‑Cola trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, hôm 23/9, tại New York.

Bên cạnh những cam kết về kinh tế, tại cuộc gặp gỡ, đại diện Coca-Cola cũng chia sẻ về những đóng góp mạnh mẽ đối với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Từ năm 2016 đến 2025, thông qua Quỹ Coca-Cola Foundation, công ty đã đóng góp hàng triệu USD thông qua các gói tài trợ cho các dự án môi trường và cộng đồng thông qua các đối tác chiến lược như IUCN, UNDP và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các dự án này bao gồm việc hợp tác phục hồi nguồn nước tại Vườn quốc gia Tràm Chim, triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor trên sông Cần Thơ cùng The Ocean Cleanup, hỗ trợ dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ… Song song đó, một dự án hợp tác trị giá 15 triệu USD cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cũng được khởi xướng từ năm 2025 để cải thiện quản lý rác thải nhựa tại 9 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ, khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam, trong đó có Coca-Cola. Coca-Cola tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới để mang lại giá trị chung cho cộng đồng và nền kinh tế.