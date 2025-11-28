Coca-Cola Việt Nam phản hồi về phán quyết của tòa án giữ nguyên quyết định truy thu, phạt 821 tỷ đồng

Chiều 27/11, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đối với Cục Thuế, qua đó giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt tổng cộng hơn 821 tỷ đồng.



Theo hồ sơ, sau kết quả thanh tra toàn diện tiến hành từ năm 2019, đối chiếu hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn 2007–2015, cơ quan thuế kết luận số lỗ mà Coca-Cola khai báo phải được điều chỉnh, “giảm lỗ” hơn 762 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp bị truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế; cộng tiền chậm nộp và xử phạt hành chính, tổng số tiền phải nộp vượt 821,4 tỷ đồng.



Sau khi khiếu nại không được chấp thuận, Coca-Cola nộp đơn kiện Cục Thuế. Phiên tòa diễn ra vào ngày 6/11 và 27/11. Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị bác yêu cầu khởi kiện, cho rằng quyết định của cơ quan thuế có đầy đủ căn cứ pháp lý. Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm này và tuyên giữ nguyên quyết định truy thu – xử phạt.



Ngay sau phán quyết, Coca-Cola Việt Nam cho biết tôn trọng quy trình xét xử và quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM. Doanh nghiệp cho hay đang làm việc với các cố vấn pháp lý để xác định bước đi tiếp theo, đồng thời khẳng định tiếp tục tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế và pháp luật hiện hành tại Việt Nam.



Coca-Cola nhấn mạnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam luôn “đồng bộ với các nguyên tắc toàn cầu của tập đoàn, duy trì chuẩn mực đạo đức và thông lệ ngành, trong đó có việc sử dụng hợp lý các chi phí kinh doanh hợp lệ và được khấu trừ”. Doanh nghiệp khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Coca-Cola Việt Nam từng gây chú ý vì liên tục báo lỗ trong nhiều năm liền, dù doanh thu tăng trưởng mạnh. Trước năm 2012, công ty đều kê khai lỗ lớn; từ năm 2013 mới bắt đầu báo lãi (khoảng 150 tỷ đồng năm 2013 và 350 tỷ đồng năm 2014). Tuy nhiên, theo chính sách chuyển lỗ trong 5 năm, doanh nghiệp giai đoạn đó vẫn chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.



Cơ quan thuế cho rằng chi phí nguyên phụ liệu, đặc biệt là hương liệu nhập từ công ty mẹ được tính ở mức rất cao, trung bình chiếm hơn 70% giá vốn, thậm chí 80–85% trong giai đoạn 2006–2007. Đến cuối năm 2012, số lỗ lũy kế của Coca-Cola vượt mức vốn đầu tư ban đầu (2.950 tỷ đồng), đạt 3.768 tỷ đồng. Chính điều này từng khiến Coca-Cola đứng đầu danh sách doanh nghiệp bị nghi vấn có dấu hiệu chuyển giá tại TP.HCM.



Vụ thanh tra thuế và quá trình xử lý kéo dài nhiều năm được xem là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất liên quan đến doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Với phán quyết mới của tòa án, quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế chính thức có hiệu lực đầy đủ.