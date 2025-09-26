Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm

26-09-2025 - 12:39 PM | Doanh nghiệp

Dự án Coca-Cola đặt tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Linh Xuân, TP HCM hết thời hạn hoạt động vào ngày 27/9/2025 sau 30 năm hoạt động.

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản thông tin về hoạt động của nhà máy Coca-Cola đặt tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Linh Xuân, TP HCM.

Theo đó, dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày 27/9/1995. Như vậy, đến ngày 27/9/2025, dự án sẽ hết hạn. Trước đó, ngày 20/2, Coca-Cola Việt Nam đã có văn bản cam kết dừng toàn bộ hoạt động của dự án sau thời điểm này.

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khi hết hạn. Đồng thời, theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng khu đất tối đa 24 tháng để thanh lý, xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trước khi bàn giao lại cho Nhà nước.

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm- Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi, tháng 7/2025, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Bến Lức, Tây Ninh), với vốn đầu tư 136 triệu USD.

Nhà máy có diện tích 19 ha, được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai, công suất tối đa 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm. Đây hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam.

Theo báo cáo thường niên của Swire Coca-Cola, sản lượng bán hàng tại Việt Nam năm 2024 đạt 154 triệu đơn vị, mỗi đơn vị tương ứng 24 khẩu phần cỡ 8 ounces, tương đương 874 triệu lít. Con số này giảm nhẹ so với năm 2023 (155 triệu đơn vị).

Với kết quả trên, Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ ba của Swire Coca-Cola, sau Trung Quốc đại lục (1,38 tỷ đơn vị) và Mỹ (336 triệu đơn vị). Lượng tiêu thụ tại Việt Nam vượt xa các thị trường trong khu vực như Hong Kong (65 triệu đơn vị), Đài Loan (72 triệu đơn vị), Thái Lan (97 triệu đơn vị), Campuchia (28 triệu đơn vị) và Lào (3 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, xét theo bình quân đầu người, mức tiêu thụ tại Việt Nam không cao, chỉ khoảng 37 khẩu phần (8,8 lít) mỗi người trong năm 2024 – tương đương Campuchia và chỉ nhỉnh hơn Lào (10 khẩu phần). Thái Lan đạt 41 khẩu phần, trong khi Trung Quốc đại lục đạt 48, Đài Loan 74 và Hong Kong 195. Mỹ dẫn đầu với 256 khẩu phần, tương đương 60,6 lít mỗi người.


Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

coca cola việt nam

