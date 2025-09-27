Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coca-Cola Việt Nam TP HCM có 24 tháng để xử lý nhà máy tại TP HCM

27-09-2025 - 10:39 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhà máy của Coca-Cola Việt Nam tại TP HCM được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất

Theo Sở Tài chính TP HCM, dự án nhà máy của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại phường Linh Xuân, TP HCM sẽ hết thời hạn hoạt động vào ngày 27-9 tới.

Cụ thể, theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 2130712106, dự án nhà máy nói trên có thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày 27-9-1995.

Ngày 20-2-2025, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có văn bản cam kết không thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án nêu tại Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043000812 chứng nhận thay đổi lần thứ 9 ngày 17-12-2014 kể từ ngày 27-9-2025.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khi hết thời hạn hoạt động của dự án (đến hết ngày 27-9-2025).

Và theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất cũng như tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Coca-Cola Việt Nam TP HCM có 24 tháng để xử lý nhà máy tại TP HCM- Ảnh 1.

Nhà máy Coca-Cola tại Việt Nam

Trước đó Coca-Cola đã có văn bản gửi TP HCM, đề nghị được gia hạn thêm 2 năm kể từ ngày 27-9-2025 để sử dụng đất vào mục đích tháo dỡ, di dời trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho và hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, khôi phục hiện trạng và bàn giao mặt bằng sạch.

Xác định di dời nhà máy ở TP HCM, vừa qua, Coca-Cola đã đầu tư nhà máy có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỉ đồng) tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh). Nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ vàng (LEED Gold) tại Việt Nam.

Coco-Cola là một trong những nhà đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam, hiện đang vận ngành các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Tây Ninh. Công ty đã hợp tác cùng 1 triệu nhà bán lẻ, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

Khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước Nổi bật

Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập

Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập Nổi bật

Gỡ nút thắt, tìm động lực cho tăng trưởng 8,5%

Gỡ nút thắt, tìm động lực cho tăng trưởng 8,5%

10:00 , 27/09/2025
“Bắt tay” với quốc đảo chỉ 11.000 người, Việt Nam vừa hoàn tất một việc hiếm có ở tổ chức toàn cầu 80 năm

“Bắt tay” với quốc đảo chỉ 11.000 người, Việt Nam vừa hoàn tất một việc hiếm có ở tổ chức toàn cầu 80 năm

09:35 , 27/09/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công Nhà máy nhiệt điện 6,7 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công Nhà máy nhiệt điện 6,7 tỷ USD

09:18 , 27/09/2025
13.700 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng chỉ đạo tạo làn sóng lên doanh nghiệp

13.700 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng chỉ đạo tạo làn sóng lên doanh nghiệp

09:00 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên