Cơm nhà của người đàn ông từng "quyền lực" nhất VFC

Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò MC, diễn viên, Đan Lê còn khiến nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ khéo léo, đảm đang trong căn bếp gia đình. Những mâm cơm cô chia sẻ không cầu kỳ hay xa hoa, chủ yếu là các món quen thuộc trong bữa ăn Việt, nhưng luôn được chuẩn bị chỉn chu, phối hợp màu sắc hài hòa và tạo cảm giác ấm cúng.

Đan Lê khéo léo, đảm đang từ mâm cơm nhà đến cách chăm chút căn bếp

Theo những hình ảnh Đan Lê từng đăng tải, thực đơn gia đình cô khá phong phú với thịt kho, đậu hũ, rau xào, rau luộc, hải sản và các món canh. Khi thì mâm cơm có thêm đĩa trái cây tráng miệng, lúc lại đổi vị bằng những món ăn cầu kỳ hơn như lẩu, sushi, cơm cuộn hay bánh ngọt tự làm tại nhà. Dù món ăn không quá xa lạ, cách cô kết hợp và bày biện khiến bàn ăn trông đầy đặn, ngon mắt.

Đan Lê từng chia sẻ rằng cô tự tin nhất với những món ăn thường ngày như thịt kho tàu, tôm rang cháy cạnh hay canh chua. Đây cũng là những món được chồng con yêu thích và thường xuyên hưởng ứng.

Dù công việc truyền hình và diễn xuất có lịch trình không cố định, nữ MC vẫn tranh thủ vào bếp mỗi khi có thời gian. Cô có người hỗ trợ việc nhà nhưng không vì thế mà bỏ qua niềm vui tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Với Đan Lê, nấu nướng không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là một cách thể hiện sự quan tâm đến những người thân yêu.

Đáng chú ý, cô không muốn việc bếp núc trở thành trách nhiệm riêng của người phụ nữ. Đan Lê thường rủ chồng con cùng tham gia chuẩn bị bữa ăn, từ lấy bát đũa, bê nồi đến cắt chanh, pha nước chấm. Cô muốn các con sớm biết chia sẻ công việc nhà, hiểu rằng một tổ ấm hạnh phúc cần sự chung tay của tất cả thành viên.

Sự chỉn chu của Đan Lê còn thể hiện ở cách cô giữ gìn không gian bếp. Căn bếp gia đình được thiết kế theo gam trắng, nối liền với phòng khách, ưu tiên hệ tủ kín và hạn chế để quá nhiều vật dụng trên mặt bàn. Cô có thói quen làm đến đâu thu dọn đến đó, vệ sinh ngay sau khi nấu để căn bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng. Những việc nhỏ ấy giúp công việc nội trợ nhẹ nhàng hơn, đồng thời giữ cho không gian sinh hoạt chung luôn dễ chịu.

Khải Anh thích về nhà ăn cơm, vợ chồng cùng vun vén tổ ấm

Đằng sau những mâm cơm đẹp mắt ấy không chỉ có sự khéo léo của người vợ mà còn là sự đồng hành của các thành viên trong gia đình. Đan Lê từng kể cả hai vợ chồng đều bận rộn nên luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau. Khải Anh không phải người quá thành thạo chuyện bếp núc nhưng vẫn sẵn sàng giúp vợ dọn mâm, sơ chế những việc đơn giản và hướng dẫn các con phụ giúp.

Nữ MC từng tiết lộ chồng khá dễ tính trong chuyện ăn uống, nhưng vẫn có những món yêu thích và khẩu vị riêng, chẳng hạn như thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt. Cô còn hài hước chia sẻ về sở thích của chồng bằng câu nói: “Đặc biệt chỉ thích về nhà ăn cơm”.

Một câu nói giản dị nhưng cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của những bữa cơm gia đình. Đôi khi, điều khiến một người mong muốn trở về nhà không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà là cảm giác được chờ đợi, được chăm sóc và cùng người thân tận hưởng những khoảnh khắc bình thường nhất.

Trong chương trình Lời tự sự, Đan Lê từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi được ở gần và đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Với cô, việc chăm sóc con không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui khi được chứng kiến từng thay đổi nhỏ của các con mỗi ngày.

Sau 15 năm kết hôn, Đan Lê và đạo diễn Khải Anh có hai con trai là Khải Minh và Khải Nguyên. Trên mạng xã hội, nữ MC thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trong các chuyến du lịch, những dịp sum họp hay câu chuyện đời thường. Không phô trương quá nhiều về cuộc sống riêng, hình ảnh gia đình cô vẫn tạo thiện cảm bởi sự gần gũi và gắn kết.

Có lẽ, sự đảm đang của một người phụ nữ không chỉ nằm ở việc nấu được bao nhiêu món ngon hay giữ căn bếp sạch đẹp đến mức nào, mà còn ở cách cô tạo nên một mái nhà nơi mỗi thành viên đều muốn trở về và cảm thấy mình thuộc về.