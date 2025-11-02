Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!

Chỉ còn 1 tuần nữa, G-DRAGON sẽ chính thức diễn liên tiếp 2 đêm concert vào ngày 8-9/11 tại Ocean City - Vinhome Ocean Park. Nằm trong khuôn khổ World Tour Übermensch , G-DRAGON sẽ mang đến những set diễn mãn nhãn và cháy hết mình khi đây là lần đầu tiên anh chàng tổ chức concert ở Việt Nam. Theo dự kiến, 2 đêm nhạc sẽ thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ, không chỉ từ các tỉnh thành trong nước mà còn từ các quốc gia trong khu vực.

Tính đến 1/11, một số hình ảnh cập nhật tiến độ dựng sân khấu concert đã được truyền tay nhau trên MXH. Mặc dù tình hình thời tiết ở Hà Nội vài ngày qua có chút thay đổi, mưa mau và gió lạnh đổ bộ vào Thủ đô nhưng công tác lắp đặt sân khấu được triển khai từ sớm và nhanh chóng hoàn thiện.



Khoảng sân vẫn khá trống, dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo dự kiến

Các khu vực CAT bao quanh phạm vi sân khấu đã thành hình, ghế ngồi đã được sắp xếp bao phủ khán đài. Được biết, chiều nay ekip mới bắt đầu bắt tay dàn dựng sân khấu. Các công đoạn cũng đã dần xong xuôi. Dàn âm thanh và đèn hùng hậu cũng đang dần được lắp đặt, hứa hẹn sẽ chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc hoành tráng tới V-FAM.

Giàn giáo và các vật liệu xây dựng khác vẫn chất đống giữa đường để đội ngũ thi công chuẩn bị dựng cho các hạng ghế ngồi tiếp theo. Có thể thấy ngoài CAT, không gian vẫn còn khá trống trải nhưng trong vài ngày tới, khu vực GA và VIP được kỳ vọng sẽ hoàn thiện.



Sân khấu đang trong quá trình hoàn thiện nốt

Các khu vực CAT đã thành hình, ghế ngồi được sắp xếp kín chỗ

Theo ghi nhận của chúng tôi, concert D-1 đã sold out ngay khi mở bán, trong khi D-2 vẫn còn một số hạng vé đang đợi người hâm mộ rinh về những tấm vé vàng. Loạt hạng vé đắt tiền như VVIP, VIP hay Premium đều đã hết sạch. Nhìn chung, chìn còn các khu vực hạn chế tầm nhìn vẫn chưa sold-out hết.

Chỉ còn vài hạng vé hạn chế tầm nhìn

Tình trạng phe vé vẫn diễn ra dày đặc, và giá vé vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiều, thậm chí vẫn bị hét giá khá cao. Dân tình vẫn đang đợi đến những ngày sát concert để đợi vé được cắt lỗ. Ngoài ra, V-Fam đang “lót dép” chờ đợi sẽ có những sít rịt gì tại 2 đêm concert, đặc biệt là D-2.



Bên cạnh Dara ở D-1, 2 thành viên Taeyang và Daesung được hy vọng sẽ góp mặt tại D-2, giúp BIGBANG hội ngộ ở ngay Thủ đô Hà Nội. Nếu điều đó là sự thật, concert G-DRAGON sẽ ghi danh vào lịch sử Vpop, và chắc chắn cộng đồng fan Kpop sẽ cùng hoà nhịp trong cảm giác bồi hồi, hoài niệm.

Người hâm mộ đang nôn nóng, đếm ngược từng ngày cho đến giờ concert mở cửa. Mọi người khoe đã chuẩn bị sẵn váy áo để lên đồ, rồi là lightstick, khăn bandana cùng các phụ kiện khác. Netizen hy vọng tiết trời sẽ “chiều chuộng” con dân để đu concert thuận lợi. Không ít khán giả nhắc nhau mang áo mưa hay ô để sẵn tâm thế quẩy dưới mưa như đợt cuối tháng 6 lịch sử.

