Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!

02-11-2025 - 13:49 PM | Lifestyle

Concert G-Dragon ở Hà Nội đang đi đến những bước hoàn thiện, chuẩn bị cho giờ G sắp tới

Chỉ còn 1 tuần nữa, G-DRAGON sẽ chính thức diễn liên tiếp 2 đêm concert vào ngày 8-9/11 tại Ocean City - Vinhome Ocean Park. Nằm trong khuôn khổ World Tour Übermensch , G-DRAGON sẽ mang đến những set diễn mãn nhãn và cháy hết mình khi đây là lần đầu tiên anh chàng tổ chức concert ở Việt Nam. Theo dự kiến, 2 đêm nhạc sẽ thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ, không chỉ từ các tỉnh thành trong nước mà còn từ các quốc gia trong khu vực.

Tính đến 1/11, một số hình ảnh cập nhật tiến độ dựng sân khấu concert đã được truyền tay nhau trên MXH. Mặc dù tình hình thời tiết ở Hà Nội vài ngày qua có chút thay đổi, mưa mau và gió lạnh đổ bộ vào Thủ đô nhưng công tác lắp đặt sân khấu được triển khai từ sớm và nhanh chóng hoàn thiện.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 1.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 2.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 3.

Khoảng sân vẫn khá trống, dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo dự kiến

Các khu vực CAT bao quanh phạm vi sân khấu đã thành hình, ghế ngồi đã được sắp xếp bao phủ khán đài. Được biết, chiều nay ekip mới bắt đầu bắt tay dàn dựng sân khấu. Các công đoạn cũng đã dần xong xuôi. Dàn âm thanh và đèn hùng hậu cũng đang dần được lắp đặt, hứa hẹn sẽ chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc hoành tráng tới V-FAM.

Giàn giáo và các vật liệu xây dựng khác vẫn chất đống giữa đường để đội ngũ thi công chuẩn bị dựng cho các hạng ghế ngồi tiếp theo. Có thể thấy ngoài CAT, không gian vẫn còn khá trống trải nhưng trong vài ngày tới, khu vực GA và VIP được kỳ vọng sẽ hoàn thiện.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 4.

Sân khấu đang trong quá trình hoàn thiện nốt

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 5.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 6.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 7.

Các khu vực CAT đã thành hình, ghế ngồi được sắp xếp kín chỗ

Theo ghi nhận của chúng tôi, concert D-1 đã sold out ngay khi mở bán, trong khi D-2 vẫn còn một số hạng vé đang đợi người hâm mộ rinh về những tấm vé vàng. Loạt hạng vé đắt tiền như VVIP, VIP hay Premium đều đã hết sạch. Nhìn chung, chìn còn các khu vực hạn chế tầm nhìn vẫn chưa sold-out hết.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 8.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 9.

Chỉ còn vài hạng vé hạn chế tầm nhìn

Tình trạng phe vé vẫn diễn ra dày đặc, và giá vé vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiều, thậm chí vẫn bị hét giá khá cao. Dân tình vẫn đang đợi đến những ngày sát concert để đợi vé được cắt lỗ. Ngoài ra, V-Fam đang “lót dép” chờ đợi sẽ có những sít rịt gì tại 2 đêm concert, đặc biệt là D-2.

Bên cạnh Dara ở D-1, 2 thành viên Taeyang và Daesung được hy vọng sẽ góp mặt tại D-2, giúp BIGBANG hội ngộ ở ngay Thủ đô Hà Nội. Nếu điều đó là sự thật, concert G-DRAGON sẽ ghi danh vào lịch sử Vpop, và chắc chắn cộng đồng fan Kpop sẽ cùng hoà nhịp trong cảm giác bồi hồi, hoài niệm.

Người hâm mộ đang nôn nóng, đếm ngược từng ngày cho đến giờ concert mở cửa. Mọi người khoe đã chuẩn bị sẵn váy áo để lên đồ, rồi là lightstick, khăn bandana cùng các phụ kiện khác. Netizen hy vọng tiết trời sẽ “chiều chuộng” con dân để đu concert thuận lợi. Không ít khán giả nhắc nhau mang áo mưa hay ô để sẵn tâm thế quẩy dưới mưa như đợt cuối tháng 6 lịch sử.

Còn 1 tuần đến concert G-Dragon ở Hà Nội: Sân khấu sắp thành hình, âm thanh ánh sáng được lắp đặt hoành tráng!- Ảnh 10.

Người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để được gặp G-DRAGON

Không còn nhận ra tài tử Liên Bỉnh Phát

Theo Bạch Khởi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung Nổi bật

Mùa cỏ cháy phủ vàng đồi Ba Quáng giữa núi rừng Cao Bằng

Mùa cỏ cháy phủ vàng đồi Ba Quáng giữa núi rừng Cao Bằng

11:57 , 02/11/2025
Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ

10:56 , 02/11/2025
Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

10:28 , 02/11/2025
Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

09:38 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên