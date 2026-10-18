Nhân viên văn phòng mới 30 tuổi đã đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo 3 triệu chứng cần gọi xe cấp cứu ngay lập tức

Bác sĩ hồi sức Hoàng Hiên (Trung Quốc) mới đây chia sẻ một trường hợp thực tế về một nhân viên văn phòng bị đột quỵ khi mới 30 tuổi, đồng thời chỉ ra rằng nhiều người trẻ thường nhầm lẫn tình trạng “yếu sức” do đột quỵ với mệt mỏi thông thường.

Bác sĩ cảnh báo, nếu cảm thấy mệt mỏi và đồng thời xuất hiện 3 dấu hiệu cảnh báo gồm đột ngột yếu một bên cơ thể, méo miệng nói khó hoặc nói không rõ, nhìn mờ hoặc đau đầu dữ dội, tuyệt đối không được chờ đợi mà phải gọi cấp cứu ngay để đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Hiên chia sẻ trên trang cá nhân rằng một nhân viên văn phòng 30 tuổi đang đánh răng vào buổi sáng thì chiếc bàn chải đột nhiên rơi vào bồn rửa mặt. Khi cúi xuống nhặt, anh nhận ra tay phải không còn sức.

Lúc vợ quan tâm hỏi han, anh định trả lời “không sao”, nhưng vừa mở miệng lại nói không rõ ràng. Vì không bị đau ngực hay ngất xỉu, suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông là: “Tối qua ngủ quá ít, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi”.

Bác sĩ Hoàng Hiên thẳng thắn cho biết, tình huống nguy hiểm nhất là các triệu chứng đã xuất hiện nhưng người bệnh lại tự thuyết phục mình chờ thêm, với suy nghĩ “mình vẫn còn trẻ”.

Bác sĩ cảnh báo, nếu cảm thấy mệt mỏi và đồng thời xuất hiện 3 dấu hiệu gồm đột ngột yếu một bên cơ thể, méo miệng nói khó hoặc nói không rõ, nhìn mờ hoặc đau đầu dữ dội, phải gọi cấp cứu ngay. (Ảnh minh hoạ)

Vì sao mạch máu não có thể gặp vấn đề khi tuổi đời còn trẻ?

Bác sĩ Hoàng Hiên phân tích 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, huyết áp cao và tiểu đường không nhất thiết khiến người bệnh chóng mặt hay đau đớn. Nhiều người trẻ vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè như bình thường trong khi mạch máu liên tục bị tổn thương. Nếu cộng thêm thói quen hút thuốc và mỡ máu cao, nguy cơ sẽ ngày càng tích tụ. Vì vậy, “không cảm thấy khó chịu không có nghĩa là huyết áp và đường huyết bình thường”.

Thứ hai, cục máu đông không nhất thiết chỉ hình thành trong não. Bác sĩ Hoàng Hiên giải thích, một số bệnh tim, chẳng hạn như rung nhĩ, có thể khiến cục máu đông hình thành bên trong tim rồi theo dòng máu di chuyển đến não, gây tắc mạch máu. Việc sử dụng các chất kích thích như cocaine và amphetamine cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cuối cùng, ngay cả khi không mắc các bệnh thuộc nhóm “3 cao” gồm huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao, người trẻ vẫn có thể bị đột quỵ do những nguyên nhân như bóc tách động mạch cổ, rối loạn đông máu hoặc bệnh tự miễn. Bác sĩ nhấn mạnh không thể quy mọi trường hợp đột quỵ cho việc “thức khuya, căng thẳng”, càng không nên trách móc người bệnh rằng họ chắc chắn đã không duy trì lối sống lành mạnh.

“Điều đáng lo nhất là người trẻ nhầm tình trạng yếu sức do đột quỵ với mệt mỏi thông thường!”, bác sĩ Hoàng Hiên nhắc nhở. Mệt mỏi thông thường khiến cả cơ thể uể oải, thiếu sức sống. Nhưng nếu cảm thấy mệt và đồng thời xuất hiện 3 dấu hiệu cảnh báo trên, hãy gọi cấp cứu ngay, tuyệt đối không tự lái xe đến bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Hiên kêu gọi mọi người đi cấp cứu để được đánh giá khẩn cấp ngay cả khi các triệu chứng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất. Tuổi trẻ là vốn quý cần trân trọng, nhưng không phải lý do để bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Mỗi người nên hình thành thói quen đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và mỡ máu tùy theo nguy cơ, bỏ thuốc lá hoàn toàn và duy trì điều trị các bệnh đã được chẩn đoán. Đây mới là những việc giúp phòng tránh nguy cơ từ các bệnh lý mạch máu não.