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Hoạt động 30 phút giúp giảm huyết áp "tốt hơn cả tập thể dục"

| | Sống

Một nghiên cứu mới cho thấy hoạt động đơn giản này có thể mang lại hiệu quả tốt hơn so với các bài tập thể dục cường độ vừa phải, chẳng hạn như đạp xe.

Một hoạt động đơn giản kéo dài 30 phút được cho là có hiệu quả hạ huyết áp tốt hơn so với tập thể dục cường độ vừa phải. Nghiên cứu mới cho thấy ngâm mình trong bồn nước ấm nửa giờ có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp.

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc ngâm mình trong nước nóng và tập thể dục cường độ vừa phải ở 25 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì, trong độ tuổi từ 45 đến 70.

Người tham gia nghiên cứu là những người ít vận động, có huyết áp khi nghỉ không cao hơn 140/90 mmHg và nhịp tim khi nghỉ dưới 100 lần/phút. Họ trải qua hai buổi thử nghiệm, cách nhau ít nhất 72 giờ. Trong buổi đầu tiên, người tham gia ngâm mình trong nước ở nhiệt độ 40°C trong 30 phút. Ở buổi thứ hai, họ đạp xe tại chỗ trong nửa giờ.

Theo thông tin được đăng tải trên The Independent, các nhà nghiên cứu theo dõi huyết áp, nhịp tim và thân nhiệt của người tham gia. Kết quả cho thấy tắm nước ấm giúp huyết áp giảm nhiều hơn so với đạp xe ở cường độ vừa phải trong khoảng thời gian 30 phút.

Kết quả cho thấy tắm nước ấm giúp huyết áp giảm nhiều hơn so với đạp xe ở cường độ vừa phải trong khoảng thời gian 30 phút. (Ảnh minh hoạ)

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng tắm nước ấm không thể thay thế việc tập thể dục. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn thay thế cho những người gặp khó khăn khi thực hiện các hình thức vận động thông thường. Bên cạnh tác dụng hạ huyết áp, nghiên cứu còn cho thấy việc ngâm mình trong nước nóng có thể làm giãn mạch máu, tạo thêm không gian để máu lưu thông.

Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Applied Physiology (Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng châu Âu) cho biết: “Những dữ liệu này ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu ngâm mình trong nước nóng như một biện pháp can thiệp thiết thực, đặc biệt đối với những người có khả năng thực hiện các hình thức vận động thông thường bị hạn chế”.

Các nhà khoa học giải thích rằng khi ngâm cơ thể trong nước ấm, thân nhiệt sẽ tăng lên, khiến các mạch máu giãn ra. Khi mạch máu mở rộng, không gian cho máu lưu thông tăng lên, từ đó làm giảm sức cản mạch máu và giảm áp lực tác động lên thành động mạch.

Các nhà khoa học giải thích rằng khi ngâm cơ thể trong nước ấm, thân nhiệt sẽ tăng lên, khiến các mạch máu giãn ra, từ đó giúp giảm huyết áp. (Ảnh minh hoạ)

Lưu ý khi ngâm mình trong nước ấm

Trước đó, Tiến sĩ Adolph Hutter, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard, cho biết: “Nhiệt độ cao trong bồn tắm nước ấm hoặc phòng xông hơi khiến mạch máu giãn ra, qua đó làm giảm huyết áp”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “những người từ 70 tuổi trở lên có huyết áp ở mức thấp cần đặc biệt cẩn trọng”. Nếu nước tắm quá nóng, huyết áp có thể giảm xuống quá thấp, khiến người tắm cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng.

Ông giải thích: “Nhiệt độ nước từ 100°F (37,7°C) đến 105°F (40,5°C) là hợp lý. Hãy từ từ bước vào bồn tắm để cơ thể có thể thích nghi dần”.

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Theo Trà My (Theo Express)

Sức khỏe 24h

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