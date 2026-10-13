Đang khỏe mạnh, người đàn ông 40 tuổi bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt xem nhẹ

Theo đó, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, anh N.N.T. đang sinh hoạt bình thường tại nhà thì bất ngờ chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng và xuất hiện yếu nửa người bên trái. Nhận thấy các triệu chứng bất thường xuất hiện đột ngột, gia đình lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng nhận định đây là trường hợp nghi ngờ đột quỵ não cấp và lập tức kích hoạt quy trình báo động đột quỵ gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nội thần kinh và ê-kíp can thiệp thần kinh được huy động để đồng thời thăm khám, đánh giá và xử trí.

Người bệnh được khẩn trương thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Hình ảnh cận lâm sàng của bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long

Kết quả cho thấy anh T. bị đột quỵ thiếu máu não cấp do tắc mạch máu não, với tổn thương tại vùng tiểu não và cầu não bên trái. Đây là vùng não có vai trò quan trọng trong điều hòa thăng bằng, phối hợp vận động và nhiều chức năng thần kinh khác. Tình trạng tắc mạch khiến lượng máu và oxy cung cấp cho não bị suy giảm, có nguy cơ làm tổn thương não ngày càng lan rộng nếu không được tái thông kịp thời.

Bệnh nhân được chẩn đoán là đột quỵ não cấp giờ thứ 2 và có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) khẩn để cứu sống bệnh nhân và giúp cải thiện chức năng lâm sàng, các bác sĩ nhanh chóng giải thích việc sử dụng khẩn thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) và sự đồng thuận từ gia đình để đạt hiệu quả tối ưu.

Sau 1 giờ dùng thuốc, tình trạng yếu liệt của bệnh nhân có cải thiện, bệnh nhân phục hồi tốt từ liệt nửa người bên trái sang sức gần như 5/5, nói nghe rõ hơn. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Đơn vị Đột quỵ – Khoa Nội Thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau 1 tuần, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, tự đi lại bình thường, không ghi nhận di chứng thần kinh đáng kể và được xuất viện, dùng thuốc theo đơn và tái khám định kỳ.

Theo BS.CKI. Lữ Hữu Tuấn – Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, trường hợp của anh T. là lời cảnh báo về tình trạng đột quỵ có thể xảy ra ở người trẻ, kể cả những người trước đó sinh hoạt bình thường và chưa được ghi nhận mắc bệnh lý nền.

Đột quỵ có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, không phân biệt giới tính hay nghề nghiệp. Một số yếu tố nguy cơ có thể liên quan gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý và stress kéo dài.

"Thời gian là não" – khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, yếu hoặc tê liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội đột ngột, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Không tự điều trị hoặc chờ triệu chứng tự khỏi.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì vận động thể chất, ăn uống hợp lý, hạn chế thuốc lá và các yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt, người từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ nên chủ động đánh giá nguy cơ đột quỵ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.