Đưa anh trai đi hóa trị ung thư, người đàn ông 44 tuổi bàng hoàng phát hiện điều bất ngờ trong ruột

Ông Trịnh ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, không thể ngờ rằng những lần đi cùng anh trai đến bệnh viện hóa trị cuối cùng lại giúp ông tình cờ phát hiện căn bệnh ung thư đường ruột của chính mình.

Khi anh trai ông Trịnh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng, bệnh đã ở giai đoạn cuối, đồng thời di căn đến gan, khiến người bệnh mất cơ hội phẫu thuật và chỉ có thể kiểm soát bệnh bằng hóa trị. Trong thời gian đó, ông Trịnh thường xuyên đưa anh trai đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Đài Châu để điều trị. Ông chứng kiến sự vất vả của quá trình hóa trị cũng như những tác động mà căn bệnh gây ra đối với cả gia đình.

Bác sĩ điều trị từng nhắc nhở ông rằng: Khi một người thân trực hệ được chẩn đoán mắc ung thư đường ruột, các thành viên khác trong gia đình cũng thuộc nhóm nguy cơ cao và nhất định phải chú trọng sàng lọc căn bệnh này.

Ban đầu, ông Trịnh không quá để tâm đến lời nhắc nhở. Ông mới 44 tuổi, vẫn ăn ngon, ngủ tốt và cơ thể không có biểu hiện khó chịu rõ rệt nên cảm thấy ung thư dường như còn rất xa mình. Tuy nhiên, khi số lần đưa anh trai đi khám ngày càng nhiều, tận mắt chứng kiến những đau đớn trong quá trình điều trị của anh, nỗi lo lắng trong lòng ông cũng ngày càng lớn.

Để bản thân yên tâm hơn, ông Trịnh đến bệnh viện đặt lịch nội soi dạ dày và đại tràng.

Qua nội soi đại tràng, bác sĩ phát hiện nhiều polyp trong đường ruột của ông Trịnh. Trong trực tràng còn có một khối u chiếm khoảng 3/4 lòng ruột, khiến bác sĩ nghi ngờ cao đây là tổn thương ác tính. Kết quả sinh thiết bệnh lý sau đó xác nhận ông mắc ung thư trực tràng.

May mắn là do được phát hiện sớm, khối u chưa di căn. Ông Trịnh nhanh chóng được phẫu thuật nội soi ổ bụng để điều trị triệt căn. Quá trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra thuận lợi và ông xuất viện sau khoảng một tuần.

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Hai anh em cùng mắc ung thư đường ruột nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Người anh được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn cuối, không còn khả năng phẫu thuật, việc điều trị khó khăn và tiên lượng xấu. Người em chủ động sàng lọc nên được chẩn đoán và điều trị sớm, phẫu thuật thành công. Sự khác biệt trong quá trình điều trị của hai anh em nằm ở thời điểm được chẩn đoán.

Điều cần nhớ về ung thư đường ruột

Nhiều người cho rằng nếu không có triệu chứng thì không cần đi kiểm tra. Đây chính là điểm khiến ung thư đường ruột dễ âm thầm tấn công nhất.

Ung thư dạ dày và ung thư đường ruột giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu rõ ràng, nên rất dễ bị bỏ qua vì nhầm với các bệnh dạ dày thông thường, bệnh trĩ hoặc tình trạng khó chịu đường tiêu hóa. Ung thư trực tràng đoạn đầu có thể gây đi ngoài ra máu, nhưng triệu chứng này thường bị nhầm là bệnh trĩ. Trong khi đó, các khối u ở đoạn ruột cao hơn có thể chảy máu với lượng ít đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không ít người chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi, suy nhược hoặc thiếu máu.

Khi những triệu chứng rõ rệt như đau bụng hay tắc ruột xuất hiện, khối u thường đã bước vào giai đoạn giữa hoặc cuối, khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

Ung thư đường ruột không xuất hiện đột ngột. Phần lớn các trường hợp ung thư đường ruột phát triển từ polyp trong ruột, trải qua quá trình biến đổi ác tính dần dần trong nhiều năm hoặc lâu hơn. Đây chính là khoảng thời gian quan trọng để phòng ngừa ung thư. Thông qua nội soi dạ dày và đại tràng, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp đường tiêu hóa, phát hiện những polyp nhỏ và kịp thời xử lý các tổn thương tiền ung thư.

Các chuyên gia khuyến nghị người thuộc nhóm dân số thông thường có thể bắt đầu sàng lọc ung thư đường ruột từ khoảng 50 tuổi. Với những người có nguy cơ cao do tiền sử gia đình, chẳng hạn cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái mắc ung thư đường ruột hay polyp tuyến, nên hoàn thành lần nội soi dạ dày và đại tràng đầu tiên vào khoảng 40 tuổi. Ngoài ra, có thể căn cứ vào độ tuổi được chẩn đoán của người thân trong gia đình mắc bệnh sớm nhất để tiến hành sàng lọc trước thời điểm đó 10 năm.

Ung thư đường ruột là một trong số ít bệnh ung thư có thể được phát hiện sớm và phòng ngừa thông qua sàng lọc. Đừng chờ đến khi các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài ra máu hay sụt cân xuất hiện rõ rệt mới đi khám.